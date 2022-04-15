طريقة مختلفة لتحضير الفول في السحور.. طريقة الفول بالبشاميل

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الفول بالبشاميل، تفكرون في وصفات جديدة للسحور مغذية ومفيدة وفي نفس الوقت لا تسبب العطش؟ إذًا فإن وصفة الفول بالبشاميل هي الوصفة المثالية لما تبحثون عنه إذ أنها غنية بعناصر غذائية مختلفة تفيد الجسم على مدار وقت الصيام بالإضافة إلى كونها سهلة وجديدة وغير مكلفة ولا تسبب الشعور بالعطش.
مكونات الفول بالبشاميل للسحور
نذكر لكم المقادير المطلوبة لتحضير وصفة الفول بالبشاميل البسيطة والغير مكلفة والتي تكفي ستة أفراد من الأسرة وهي:
- كيس من خلطة البشاميل الجاهزة.
- ثلاثة أكواب من حبات الفول المدمس يفضل المعلب الجاهز للتسهيل.
- حبة بيض كبيرة.
- حجم ملعقة شاي بها ملح.
- نصف كوب من بشر الجبن الرومي.
- لتر واحد من الحليب.
- قرن فلفل أخضر بارد طازج.
- أربع ملاعق طعام زبدة لينة على أن تقسم الكمية على مرتين.
- فص واحد ثوم.
- نصف ملعقة فلفل.
طريقة تحضير الفول بالبشاميل
- نحضر صوص البشاميل بوضع قدر عميق على النار مضاف به لتر الحليب الكامل مع بودرة البشاميل الجاهزة.
- نحرك بين الحليب والبودرة على الفور حتى نمنع حدوث أي تكتلات فيما بعد.
- ومن ثم نضع مقدار الزبدة ونحركه في المزيج حتى يذوب ونصل في النهاية إلى السمك المطلوب من البشاميل سواء السائل أو المتماسك.
- يتم إغلاق النار عن البشاميل لنصبه في صينية من البلاستيك حتى يبرد.
- بعد مرور بعض الوقت وانخفاض حرارة البشاميل نضيف حبة البيض ومعها الجبن المبشور والتوابل ونخلط المقادير مع بعضها لتمتزج تمامًا.
- نستخدم ثلاث ملاعق زبدة لتذويبها على النار في مقلاة كبيرة من أجل تسخين الفول المدمس بها.
- نضيف للفول الفلفل المقطع والثوم المفروم والتوابل المختلفة يجب أن نقلب لحوالي خمس دقائق حتى يبدأ الفول في اللين شيئًا فشيئًا.
- عندما يصير الفول جاهزًا يتم صبه في صينية الفرن ومن ثم فوقه يوضع صوص البشاميل لتغطية الفول بأكمله.
- نتأكد من توزيع صوص البشاميل فوق الفول مع وضع الجبن المبشور حتى نحصل على مذاق رائع من تلك الوصفة الجديدة في السحور.
- عشر دقائق فقط كافية من أجل وضع الصينية في الفرن لاكتساب لون ذهبي.
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