طريقة مختلفة لتحضير الفول في السحور.. طريقة الفول بالبشاميل

الفول بالبشاميل، تفكرون في وصفات جديدة للسحور مغذية ومفيدة وفي نفس الوقت لا تسبب العطش؟ إذًا فإن وصفة الفول بالبشاميل هي الوصفة المثالية لما تبحثون عنه إذ أنها غنية بعناصر غذائية مختلفة تفيد الجسم على مدار وقت الصيام بالإضافة إلى كونها سهلة وجديدة وغير مكلفة ولا تسبب الشعور بالعطش.

مكونات الفول بالبشاميل للسحور

نذكر لكم المقادير المطلوبة لتحضير وصفة الفول بالبشاميل البسيطة والغير مكلفة والتي تكفي ستة أفراد من الأسرة وهي:

كيس من خلطة البشاميل الجاهزة.

ثلاثة أكواب من حبات الفول المدمس يفضل المعلب الجاهز للتسهيل.

حبة بيض كبيرة.

حجم ملعقة شاي بها ملح.

نصف كوب من بشر الجبن الرومي.

لتر واحد من الحليب.

قرن فلفل أخضر بارد طازج.

أربع ملاعق طعام زبدة لينة على أن تقسم الكمية على مرتين.

فص واحد ثوم.

نصف ملعقة فلفل.

طريقة تحضير الفول بالبشاميل