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حشوات مختلفة للسمبوسة، كثيرًا ما نجد السمبوسة موجودة على مائدة الإفطار في شهر رمضان كونها سهلة وبسيطة ويمكن تحضيرها وتقديمها بأكثر من طريقة، إذ أن الحشوات المستخدمة في تحضيرها متنوعة سواء كانت الدجاج أو اللحم المفروم أو الجبن نعرفكم فيما يلي على حشوات جديدة للسمبوسة. طريقة حشوة اللحم والبطاطس السمبوسة المقادير حبتين بطاطس.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

2 مكعب مرق لحم.

ملعقة طعام زيت نباتي.

ملعقة شاي أو أقل بودرة فلفل أحمر.

كوب به بقدونس مفروم.

بصل حجمها كبير مفرومة.

كوب به ماء مغلي.

نصف ملعقة شاي حبهان مطحون.

فلفل أسمر ناعم حسب الذوق. طريقة التحضير تقشر حبات البطاطس وتغسل بالماء ومن ثم تقطع مكعبات صغيرة. توضع مكعبات البطاطس في الزيت تتحمر ونتبلها بالملح والفلفل. بعد ذلك نضع اللحم المفروم لنقلبه مع البطاطس لفترة حتى تتبخر الماء. يجب أن نترك اللحم على النار إلى أن ينضج جيدًا. وحينها نضع البقدونس المفروم ونقلب مرة أخرى. يتم إضافة مكعبات مرق اللحم إلى كوب الماء ونصبها فوق اللحم بالمقلاة وبعد عشر دقائق نضيف التوابل. عندما تصير الحشوة جاهزة يتم استخدامها لحشو السمبوسة. حشوة الدجاج بالخضروات للسمبوسة المقادير نصف كيلو دجاج صدور مسحب يقطع مكعبات حجمها صغير.

حبتين بطاطس كبيرة تقطع مكعبات كذلك.

ملعقتان حجم كبير جبن كريمي.

ملعقة حجم كبير من بودرة الكاري والخردل.

وملعقة ذات حجم صغير من بودرة الملح والكمون والشطة والفلفل الأسمر.

ملعقتان بحجم كبير كزبرة خضراء مفرومة.

حبة من الفلفل الأخضر الحار يكون مفروم.

ملعقة ذات حجم صغير ثوم مهروس.

جزرة واحدة مبشورة. طريقة الاستخدام يتم وضع البطاطس في مقلاة بها زيت غزير مغلي من أجل تحميرها.

ومن ثم نضع البصل المفروم وعندما يذبل نضيف الثوم المفروم يجب أن نقلب جيدًا بين جميع تلك المكونات من وقت لآخر حتى يبدأ اللون في التغير.

وبعد ذلك يتم إضافة التوابل من الملح والكمون والفلفل والكزبرة الجافة.

نترك الدجاج مع التوابل حتى تصير ناضجة وجاهزة للاستخدام ومن ثم نضع لها الخضروات المتبقية.

وبعد ذلك يتم رفعها عن النار لاستخدامها في الحشو. عمر شويل - جدة حشوات مختلفة وجديدة للسمبوسة بمكونات بسيطة - ثقفني

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