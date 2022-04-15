نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بيتزا الدجاج بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ أحلى من المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل بيتزا الدجاج ، بيتزا الدجاج من الأكلات السريعة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنها من الأكلات الإيطالية اللذيذة والرائعة، حيث يشتهر المطبخ الإيطالي بأكلاته ومعجناته المميزة والفريدة، وقد حازت بيتزا الدجاج على شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم، حيث يقبل الكثيرين على شرائها من المطاعم، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبمذاقها الشهي والخرافي الذي لا يوصف، وبساطة مكوناتها أيضا، كما تتميز بسهولة تحضيرها، على الرغم من أن البعض يطلق عليها السهل الممتنع، لأن بعض ربات البيوت لا يعدونها بالطريقة المرغوبة، لذا يلجئون إلى شرائها من المطاعم باستمرار وتقديمها لأفراد أسرتهم سواء يتناولونها في البيت أو خارج البيت، لذا سوف نقدم لكم متابعينا من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بيتزا الدجاج بألذ وأسهل طريقة لم تجربوها من قبل، وأحلى من المطاعم.

مكونات طريقة عمل بيتزا الدجاج

تتكون طريقة عمل بيتزا الدجاج من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

كوب ونصف حليب دافئ.

ملعقة كبيرة ونصف خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة سكر.

نصف كوب زيت نباتي.

4 أكواب دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

مقادير حشو الدجاج

صلصة البيتزا.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بيتزا الدجاج بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

أولا نحضر العجينة

نحضر وعاء العجان، ثم نضيف إليه الحليب الدافئ والخميرة الفورية والسكر والزيت النباتي ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي، ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة 10 دقائق لكي تتفاعل الخميرة.

ثم نضيف الدقيق والملح ونعجن جيدا بالعجانة حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة (ومن الممكن باليد).

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء مدهون بالزيت ونغطيها بكيس بلاستيك ونترها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبا.

ثانيا نحضر حشوة الدجاج

نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت النباتي وقطع الدجاج والبابريكا والبهارات المشكلة والثوم البودرة والفلفل الأسود والملح ونقلبهم، ثم نترك الدجاج حتى يستوي مع التقليب من وقت لآخر.

ثم نرفع حشوة الدجاج من على النار ونتركها تبرد.

ثم نخرج الهواء من العجينة بعد اختمارها، ثم نفردها بالشوبك على طاولة على شكل مستطيل.

بعد ذلك نضع الفطيرة في صينية مستطيلة على ورقة زبدة.

ثم ندهن الفطيرة بصلصة الطماطم (ونحفظ الكمية المتبقية في برطمان محكم الغلق في الثلاجة).

ثم نوزع فوق الصلصة جبنة موزاريلا مبشورة، ثم نوزع حشوة الدجاج.

بعد ذلك نوزع شرائح بصل، ثم شرائح الفلفل، ثم حلقات الزيتون.

ثم نوزع جبنة موزاريلا مبشورة.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 220 درجة مئوية ونتركها لمدة 25 دقيقة.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن، ونقطع البيتزا.

ثم نقدم بيتزا الدجاج في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة البيتزا

المقادير

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

4 فصوص ثوم مهروس.

4 حبات طماطم مفروم في الخلاط.

2 ملعقة كبيرة من الكاتشب.

ملعقة صغيرة أوريجانو.

ملعقة صغيرة من الببريكا.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير