كيفية تحضير زنود الست أكلة شامية رمضانية جديدة

زنود الست، نعرفكم اليوم على وصفة حلويات شهيرة في العراق والعديد من بلاد الشام والتي تختلف في طريقة التحضير وفي شكلها الأسطواني حيث يتم حشوها بالمهلبية والقشطة معًا لمذاق جديد جذاب ولا يقاوم وهي وصفة زنود الست، وهي من الوصفات التي تقدم بكثرة في الشتاء وكذلك في المناسبات الهامة والكبرى كشهر رمضان المعظم مع العلم أن أصل الوصفة هي بغداد ومن ثم انتقلت إلى بلاد الشام لتكتسب تلك الشهرة الكبيرة، وفيما يلي نعرفكم على طريقة عمل زنود الست لمعرفة سبب شهرتها الكبير في تلك المناطق.

مكونات زنود الست

عبوة من ورق الجلاش.

ربع كوب به سكر أبيض.

وكوب به زبدة مذابة.

عبوة قشطة طازجة.

ثلاث ملاعق بها حجم كبير بودرة نشا.

كوبين حليب سائل.

ملعقة لها حجم كبير من الماء وأخرى من ماء الورد.

فستق مطحون للتزيين.

ربع ملعقة بها مستكة بودرة.

شربات.

طريقة عمل زنود الست الشامية

من الوصفات التي تتناسب مع شهر رمضان حيث نمل من وصفات الطعام والحلويات المكررة والمعروفة وبالتأكيد نرغب في تقديم شيء جديد للأسرة خاصةً في أيام الصيام وحاجتنا الكبيرة إلى الحلويات والسكريات، ووصفة زنود الست من الوصفات التي توفر لكي كل ذلك حيث يتم تحضيرها كالآتي: