نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحضير زنود الست أكلة شامية رمضانية جديدة في المقال التالي
زنود الست، نعرفكم اليوم على وصفة حلويات شهيرة في العراق والعديد من بلاد الشام والتي تختلف في طريقة التحضير وفي شكلها الأسطواني حيث يتم حشوها بالمهلبية والقشطة معًا لمذاق جديد جذاب ولا يقاوم وهي وصفة زنود الست، وهي من الوصفات التي تقدم بكثرة في الشتاء وكذلك في المناسبات الهامة والكبرى كشهر رمضان المعظم مع العلم أن أصل الوصفة هي بغداد ومن ثم انتقلت إلى بلاد الشام لتكتسب تلك الشهرة الكبيرة، وفيما يلي نعرفكم على طريقة عمل زنود الست لمعرفة سبب شهرتها الكبير في تلك المناطق.
مكونات زنود الست
- عبوة من ورق الجلاش.
- ربع كوب به سكر أبيض.
- وكوب به زبدة مذابة.
- عبوة قشطة طازجة.
- ثلاث ملاعق بها حجم كبير بودرة نشا.
- كوبين حليب سائل.
- ملعقة لها حجم كبير من الماء وأخرى من ماء الورد.
- فستق مطحون للتزيين.
- ربع ملعقة بها مستكة بودرة.
- شربات.
طريقة عمل زنود الست الشامية
من الوصفات التي تتناسب مع شهر رمضان حيث نمل من وصفات الطعام والحلويات المكررة والمعروفة وبالتأكيد نرغب في تقديم شيء جديد للأسرة خاصةً في أيام الصيام وحاجتنا الكبيرة إلى الحلويات والسكريات، ووصفة زنود الست من الوصفات التي توفر لكي كل ذلك حيث يتم تحضيرها كالآتي:
- اخلطي السكر مع الحليب في قدر وضعيه على النار ليذوب السكر.
- بمجرد ذوبان السكر يتم إضافة مقدار بودرة النشا إليه مع استمرار التقليب لأنها خطوة ضرورية في منع تكتل المزيج.
- بعد التأكد من مزج الحليب والنشا نضع علبة القشطة مع هذا الخليط وتقبلها جيدًا حتى تتفتت وتصبح ممتزجة جيدًا.
- يجب أن يصل المزيج لدرجة التجانس قبل إضافة ماء الورد والمستكة والماء.
- فبعد إضافة هذه المكونات قلبي جيدًا حتى تضمني المزج الجيد بينهما إلى أن يصل إلى قوام المهلبية المطلوبة للحشو وارفعيها عن النار لتهدأ على جنب.
- خذي نصف كمية الجلاش من العلبة ويتم تقسيم ذاك الجزء على شكل حرف T جزء علوي وجزء طولي.
- ندهن الجلاش بالزبدة ونضيف ملعقة مهلبية ويتم إغلاق طرفي العجينة التدريجي على الحشوة لكي لا تخرج عند التسخين.
- يجب أن نجعل الشكل أسطواني لنحصل على شكل زنود الست المعروف ومن ثم ننقل الحلوى إلى صينية الفرن المدهونة بالزبدة.
- عندما تنضج نخرجها لنغمرها في الشربات.
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