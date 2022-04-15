طريقة عمل سمبوسة البف لتقديم السمبوسة بشكل جديد

طريقة سمبوسة البف، السمبوسة من أشهر المقبلات التي تقدم في شهر رمضان باستمرار لاختلاف الحشوات التي يمكن تقديمها بها سواء دجاج أو لحم أو خضروات أو جبن إذ أننا لا نمل منها كونها تقدم بأكثر من طريقة، وهناك طريقة أخرى مختلفة لتقديم السمبوسة وهي بعجينة البف باستري نعرفكم على طريقة تحضيرها لتقديم ألذ حشوات السمبوسة في شهر رمضان للأسرة.

مكونات عجينة سمبوسة البف

ثلاثة أكواب كاملة كبيرة بها دقيق منخول مضاف عليهم رشة ملح.

كوب ونصف كوب به زبدة طرية بحرارة المطبخ.

كوب وربع كوب به ماء دافئ.

ملعقة شاي بها خميرة.

طريقة عمل سمبوسة البف

يمزج الدقيق بالملح مع الخميرة والماء جيدًا حتى نصل إلى القوام المتماسك من العجينة. في وعاء عميق توضع العجينة ونغلفها ساعة قبل الاستخدام لتختمر. بعد ذلك نضع على سطح مستوى ونظيف رشة دقيق نفرد عليه الخميرة باستخدام النشابة. يفضل أن يكون شكل العجينة مستطيلًا. نحضر الزبدة ونقطعها لشرائح طولية ونضعها على سطح العجينة ومن ثم نشكل مستطيل حجمه أصغر من العجينة لنضعه في المنتصف. ومن ثم يتم غلق العجين على الزبدة من كافة الجهات وتجعلها كشكل المستطيل ويتم فرد العجينة مرة أخرى ونتركها نصف ساعة. وبعد ذلك يتم فردها مرة أخرى ومن ثم تطبيقها والتخمير نصف ساعة مع التكرار ثلاث مرات.

حشوة اللحم المفروم لسمبوسة البف

هناك أكثر من حشو يمكن استخدامها مع السمبوسة كما ذكرنا كالجبن أو اللحم أو الدجاج وهناك الكثير منا يفضلون حشوة اللحم لهذا نوضحها لكم بطريقة جديدة، ونحتاج إلى:

ملعقة شاي بحجم صغير من: الملح والكمون وبودرة القرفة والفلفل الأسمر الناعم وبهارات متنوعة.

نصف كيلو من اللحم على أن يكون مفروم.

حبتين بصل مفرومتان.

ثلاث ملاعق من الزيت النباتي.

حزمة بقدونس أخضر مفرومة ناعمًا.

طريقة تحضير حشوة اللحم للسمبوسة