نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير كرات التمرية النابلسية أشهى حلوى رمضان في المقال التالي

التمرية النابلسية، نسعى في شهر رمضان إلى تحضير أنواع جديدة ومختلفة من الحلويات لتعويض العناصر الغذائية التي تُفقد أثناء الصيام، والتمريض من اشهى وألذ الحلويات الرمضانية من نابلس وتعرف في الخليج باسم كرات التمر ولكل منهم طريقة مختلفة التحضير نعرفكم بها. مكونات التمرية النابلسية كوب إلا ربع به دقيق مضاف له رشة ملح.

مع ربع كوب به ماء للعجين.

نصف كوب به سكر ونصف آخر من السميد خشن الحبيبات.

كمية من المكسرات والسكر البودرة للتزيين. طريقة عمل التمرية النابلسية نحضر العجين بوضع الدقيق والماء ونعجن جيدًا حتى تتشكل العجينة المناسبة وتصير لينة. ومن ثم نقسمها لثمانية أجزاء متساوية وتنقلها لوعاء مدهون بالزيت ونغطيها لتختمر ما لا يقل عن 5 ساعات. لتجهيز حشوة التمرية نضع الماء مع السكر وكمية السميد في قدر عميق على النار ليذوبوا معًا. يجب أن نقلب من وقت لآخر حتى يصير قوام العجين كثيفًا. وعندما يصير جاهزًا يصب في صينية مسطحة حتى تبرد ومن ثم نضعها بالثلاجة لبعض الوقت حتى تصبح متماسكة وصلبة وباردة. بعدها نخرجها من الثلاجة ونقطعها لثمانية قطع. نعود للعجين ويتم فرد كل قطعة على حدة ورش كمية بسيطة من الدقيق على السطح لوضع الحلاوة بها ونغلقها مثل المربع. يتم قلي جميع قطع التمرية في الزيت حتى تصبح جاهزة. مكونات كرات التمر الخليجية ربع كيلو جرام تمر خالي النوى أو عجوة تمر جاهزة.

ملعقتان بحجم كبير كاكاو بودرة.

ربع كوب به بندق وآخر به جوز وآخر به فستق وآخر به لوز.

مقدار ملعقة ونصف حجمها صغير من النسكافيه نذوبها في ماء مغلي مقدار كوب. طريقة عمل كرات التمر الخليجية يتم وضع المكسرات ماعدا اللوز في الخلاط الكهربي لتصبح ناعمة كحبات الرمل. في وعاء مناسب يتم إضافة العجز مع بودرة الكاكاو ونضيف إليهم المكسرات المطحونة مع كوب النسكافيه المذاب. يتم الخلط جيدًا إلى أن تصير متجانسة ويسهل التحكم بها. والآن يتم أخذ جزء من العجينة ونغمسها في بودرة اللوز المطحون ونستمر في ذلك لحين الانتهاء من كمية العجين بأكملها. عمر شويل - جدة طريقة تحضير كرات التمرية النابلسية أشهى حلوى رمضان - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير كرات التمرية النابلسية أشهى حلوى رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.