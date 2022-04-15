طريقة صحية لعمل القطايف للدايت في رمضان لسعرات حرارية أقل

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القطايف للدايت، واحدة من أشهر أنواع الحلويات الرمضانية المقدمة في مصر والعديد من الدولة العربية الأخرى هي القطايف التي تأخذ شكل الهلال الذهبي، ويعتبر سبب شهرتها هو مذاق العجين المخلوط بالحشوة الداخلية المقلية كما أن الحشوة تختلف ليست ثابتة فيمكن حشوها بالسكر أو المكسرات المختلفة والمتنوعة أو الشيكولاتة وكل حشوة حسب الاختيار والذوق، ولكن لا يمكن أن ننكر أنها ذات محتوى مرتفع جدًا من السعرات الحرارية وليست مناسبة لمن يرغب في خسارة الوزن في شهر رمضان لذلك يجب التعرف على طريقة عمل القطايف للرجيم في رمضان.
مكونات قطايف الرجيم
نستخدم في تلك الوصفة القطايف الجاهزة لحشوها بالمكونات الآتية:
- نصف به كوب سكر فركتوز.
- كوبين بهما جوز مطحون.
- ملعقتان بحجم كبير ماء زهر أو ورد.
مكونات شربات الرجيم
- كوب وربع كوب ماء.
- خمسة أكواب فركتوز.
- ربع كوب به ماء ورد.
- ملعقة لها حجم صغير عصير ليمون.
طريقة عمل قطايف الدايت في رمضان
الرجيم لا يعني أن نحرم أنفسنا مما نحب ونشتهي ولكن يعني أن نحدد سعراتنا الحرارية في اليوم وتقليل الدهون والعناصر التي قد تسبب زيادة الوزن أو ثباته، لذلك إليكم خطوات عمل القطايف للرجيم:
- في قدر عميق نضع الماء مع الفركتوز سويًا على النار.
- قرب الغليان يتم إضافة كمية ماء الورد مع عصير الليمون ونقلب مرة واحدة فقط تلك المكونات لتمتزج.
- بعد الغليان يتم رفع المزيج عن النار لكي يبرد على جنب.
- يتم وضع حبات الجوز في الخلاط الكهربي أو الكبة لطحن الكمية بأكملها.
- ومن ثم نصب الجوز المطحون في وعاء آخر مع أكواب الفركتوز الخمس ونضيف لهما ماء الورد.
- نتأكد من مزج المكونات جيدًا قبل الحشو.
- والآن يتم البدء في حشو القطايف بحشوة الجوز والفركتوز إلى أن تنتهي كمية القطايف بأكملها.
- توضع قطع القطايف في صينية الفرن بعد دهنها بالسمنة حتى لا تلتصق بها قطع القطايف.
- يتم إشعال الفرن ولكن مع تقليل درجة الحرارة ونضع به الصينية حتى تنضج قطايف الرجيم الذهبية اللون.
- وبعدها يتم غمسها في الشربات للتقديم.
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