طريقة صحية لعمل القطايف للدايت في رمضان لسعرات حرارية أقل

القطايف للدايت، واحدة من أشهر أنواع الحلويات الرمضانية المقدمة في مصر والعديد من الدولة العربية الأخرى هي القطايف التي تأخذ شكل الهلال الذهبي، ويعتبر سبب شهرتها هو مذاق العجين المخلوط بالحشوة الداخلية المقلية كما أن الحشوة تختلف ليست ثابتة فيمكن حشوها بالسكر أو المكسرات المختلفة والمتنوعة أو الشيكولاتة وكل حشوة حسب الاختيار والذوق، ولكن لا يمكن أن ننكر أنها ذات محتوى مرتفع جدًا من السعرات الحرارية وليست مناسبة لمن يرغب في خسارة الوزن في شهر رمضان لذلك يجب التعرف على طريقة عمل القطايف للرجيم في رمضان.

مكونات قطايف الرجيم

نستخدم في تلك الوصفة القطايف الجاهزة لحشوها بالمكونات الآتية:

نصف به كوب سكر فركتوز.

كوبين بهما جوز مطحون.

ملعقتان بحجم كبير ماء زهر أو ورد.

مكونات شربات الرجيم

كوب وربع كوب ماء.

خمسة أكواب فركتوز.

ربع كوب به ماء ورد.

ملعقة لها حجم صغير عصير ليمون.

طريقة عمل قطايف الدايت في رمضان

الرجيم لا يعني أن نحرم أنفسنا مما نحب ونشتهي ولكن يعني أن نحدد سعراتنا الحرارية في اليوم وتقليل الدهون والعناصر التي قد تسبب زيادة الوزن أو ثباته، لذلك إليكم خطوات عمل القطايف للرجيم: