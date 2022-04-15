طرق وأفكار جديدة لأكلات رمضان لإبهار العائلة

أكلات رمضانية جديدة، أكثر الشهور التي نولي اهتمامًا بها بالطعام هو شهر رمضان لذلك يجب أن يكون لدينا قائمة بالأطعمة التي ننوي تحضيرها في شهر رمضان حتى تسهل علينا من التفكير والإعداد، ولا سيما الأفكار الجديدة للأكلات التي تسعد الأطفال والعائلة وخاصةً في العزومات وهو ما نوفره لكم في مقالنا اليوم.

أفكار أكلات رمضانية جديدة

وصفة مندي الدجاج

أحد أشهر الوجبات الخليجية الشهية التي لا يُمل منها إذ تتكون من:

دجاجة كاملة منظفة ومسلوقة جيدًا.

اثنان كوب ونصف من الأرز البسمتي طويل الحبة.

بهارات مشكلة عبارة عن ورق لوري مطحون وبودرة حبهان وفلفل أسمر وقرفة ناعمة وملح وحبات من القرنفل مع ملح ليمون مقدار ملعقة شاي من كل مكون منهم.

ثلاث حبات من الثوم المفروم.

حبة بصل مفرومة جيدًا.

الطريقة

نضع الدجاجة في القدر مع ملح للسلق.

بعدها ننتقل لتحضير الأرز حيث يوضع في قدر آخر البصل المفروم إلى أن يذبل قبل إضافة الثوم.

ومن ثم نضع الأرز المغسول ونقلب مع وضع التوابل.

وبعد ذلك نضع مرقة الدجاج فوق الأرز ونترك الأرز ينضج.

بعدها يُقدم مع الدجاج بالهناء والشفاء.

وصفة المكرونة البشاميل بالجبن

من ألذ وصفات المكرونة التي يمكن تحضيرها ولها الكثير من المحبين إذ تتكون من:

مكونات صوص البشاميل

لتر حليب.

نصف كوب دقيق.

ملعقة زبدة حجمها كبير.

توابل متنوعة مثل الفلفل الأسمر والملح.

مكونات حشوة المكرونة

كيس من المكرونة القلم.

خضروات مشكلة.

نصف كيلو جرام لحم مفروم.

مكعب واحد فقط مرقة خضار.

بصلة واحدة كبيرة.

ربع كوب به ماء فاتر.

ثلاثة فصوص ثوم كبيرة الحجم.

نصف ملعقة بها ريحان جاف.

ملعقتين حجم كبير صلصة طماطم.

خطوات التحضير