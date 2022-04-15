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خبز التمر، لا يمكننا الاستغناء عن التمر في شهر رمضان لذلك نسعى إلى تقديمها بطرق جديدة ومختلفة سواء كحلويات أو مشروبات أو مخبوزات، بالإضافة إلى كونها مفيد ومغذي للكبار والصغار لهذا نحاول أن مستعمله قدر المستطاع في شهر رمضان حتى من أجل توفير ما يتم فقده طوال ساعات الصيام من عناصر غذائية وطاقة للجسم ونعرفكم على طريقة جديدة التمر وهي خبز التمر. مكونات خبز التمر كوب به حبات تمر خالية من النوى وكوب آخر به ماء مغلي وآخر به سكر بني.

مقدار كوبين دقيق للمخبوزات.

بيضة واحدة تكون مخفوقة.

ملعقة لها حجم صغير من الخميرة وأخرى من البيكنج صودا.

ربع ملعقة لها حجم صغير فانيليا.

مع ملعقة لها حجم كبير زبدة طرية. طريقة عمل خبز التمر نحضر بولة عميق لنخلط بها الزبدة مع الماء والتمر خالي النوى وكمية البيكنج صودا. نستمر في الخلط إلى أن تذوب الزبدة ويوضع على جنب لنصف ساعة. وفي ناحية أخرى نخفق حبة البيض مع كوب السكر البني ونضيف لهما كمية الفانيليا. الآن نمزج الخليطين سويًا في وعاء واحد ونضيف عليهما كمية الدقيق مع الخميرة. نحضر صينية الفرن لإعداد الخبز لنصب بها العجين ونتركه في الفرن وقت كافي ليصير جاهزًا. مكونات خبز التمر بالقهوة كوب مليء بحبات التمر اللينة خالية النوى.

وكوب به قهوة قوية بودرة.

ملعقة لها حجم صغير بيكنج صودا.

كوب ونصف كوب من دقيق للمخبوزات.

رشة فانيليا.

ملعقتان بحجم كبير زبدة.

حبة واحدة بيض. طريقة عمل خبز التمر بالقهوة نجهز الفرن قبل البدء على حرارة 80 درجة. يتم إضافة التمر والبيكنج صودا في وعاء واحد لخلطهما. نضع القهوة على النار بعد إضافتها إلى الماء لتغلي ومن ثم نصبها على خليط التمر والبيكنج صودا. وبعد الخلط الجيد نترك هذا المزيج على جنب. والآن يتم خفق البيض مع الزبدة والسكر جيدًا ونضع لهم الفانيليا في النهاية ونخلط مرة أخرى. ومن ثم نضع الدقيق المضاف له رشة ملح إلى الخليط السابق ونضيف له بعد ذلك خليط حشوة التمر والقهوة. نشكل عجينة جيدة ويتم فردها في صينية الفرن وننقلها إلى الفرن المعد مسبقًا لكي ينضج الخبز. عمر شويل - جدة تحضير خبز التمر طريقة جديدة لتقديم التمر للتخلص من الملل - ثقفني

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