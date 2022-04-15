إعملي فايش العيد بالسمن البلدي في البيت بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات

الفايش بالسمن البلدي من أحلي وأطعم أنواع المخبوزات التي يتم عملها في الأعياد وخاصة في عيد الفطر المبارك، والتي يقبل على تناولها بشكل كبير جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحبون تناولها ويقبلون عليها بكل فرحة وسعادة، والفايش من المخبوزات المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، كما يمكننا تناوله بجانب كوب من الحليب، أو كوب من الشاي، أو كوب من الشاي باللبن وكلها تتمتع بطعمها الرائع والشهي والمحبب لدي الجميع، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها بالمنزل لعمل أحلي وأطعم فايش بالسمن البلدي.

طريقة عمل الفايش بالسمن البلدي ومكوناته

المكونات

أربعة كيلو من الدقيق أو حسب الكمية التي تناسبك.

كيلو من السمنة البلدي أو الزبدة حسب الرغبة.

كيلو من اللبن الدافئ.

كوبان من السكر.

ملعقة كبيرة من الحبهان المطحون.

ملعقة كبيرة من المحلب.

ملعقة كبيرة من الكركم.

كوبان من السمسم المحمص.

ملعقة صغيرة من الملح.

نقوم أولا بأعداد خميرة الفايش لكى تختمر قبل التحضير ويجب أحضار بطرمان زجاج لتحضير الخميرة به.

طريقة تحضير ومكونات خميرة الفايش

المكونات

كيلو من اللبن الساخن.

ثلاث أكياس من الخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتان من السمسم.

طريقة تحضير الخميرة

نقوم بإضافة ملعقتان السمسم المحمص على اللبن الدافئ ونقلبهم جيدا ثم نقوم بإضافة الخميرة الفورية عليهم ونضعهم فى البطرمان الزجاجي ونقفل جيدا ونتركها حتى تختمر.

طريقة التحضير