نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي فايش العيد بالسمن البلدي في البيت بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات في المقال التالي
الفايش بالسمن البلدي من أحلي وأطعم أنواع المخبوزات التي يتم عملها في الأعياد وخاصة في عيد الفطر المبارك، والتي يقبل على تناولها بشكل كبير جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحبون تناولها ويقبلون عليها بكل فرحة وسعادة، والفايش من المخبوزات المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، كما يمكننا تناوله بجانب كوب من الحليب، أو كوب من الشاي، أو كوب من الشاي باللبن وكلها تتمتع بطعمها الرائع والشهي والمحبب لدي الجميع، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها بالمنزل لعمل أحلي وأطعم فايش بالسمن البلدي.
طريقة عمل الفايش بالسمن البلدي ومكوناته
المكونات
- أربعة كيلو من الدقيق أو حسب الكمية التي تناسبك.
- كيلو من السمنة البلدي أو الزبدة حسب الرغبة.
- كيلو من اللبن الدافئ.
- كوبان من السكر.
- ملعقة كبيرة من الحبهان المطحون.
- ملعقة كبيرة من المحلب.
- ملعقة كبيرة من الكركم.
- كوبان من السمسم المحمص.
- ملعقة صغيرة من الملح.
نقوم أولا بأعداد خميرة الفايش لكى تختمر قبل التحضير ويجب أحضار بطرمان زجاج لتحضير الخميرة به.
طريقة تحضير ومكونات خميرة الفايش
المكونات
- كيلو من اللبن الساخن.
- ثلاث أكياس من الخميرة الفورية.
- ملعقتان كبيرتان من السمسم.
طريقة تحضير الخميرة
نقوم بإضافة ملعقتان السمسم المحمص على اللبن الدافئ ونقلبهم جيدا ثم نقوم بإضافة الخميرة الفورية عليهم ونضعهم فى البطرمان الزجاجي ونقفل جيدا ونتركها حتى تختمر.
طريقة التحضير
- يتم إحضار إناء كبير ونضع به هذه المكونات وهى السمنة والسكر واللبن والكركم والمحلب والحبهان ورشة من الملح وتكون السمنة واللبن دافئ وتخلط هذه المكونات جيدا حتى الذوبان ثم نضيف إليه كمية الدقيق المطلوبة وتعجن في العجان حتى تتجانس العجينة جيدا.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة الخميرة التي تم اختمارها ويتم الاستمرار في العجن لكى تتماسك وبعد ذلك تترك العجينة وتغطى حتى تختمر لمدة نصف ساعة تقريبا.
- نقوم بإحضار صينية ونقوم بدهنيها بالسمنة ثم نقطع العجينة على شكل أصابع طويلة أو على شكل دائرة أو على حسب الرغبة ولها أشكال عديدة ومتنوعة ونضع هذه الصنية حتى تختمر لمدة نصف ساعة.
- وبعد ذلك يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ويتم أدخال هذه الصنية بعد اختمارها في الفرن لمدة ثلث ساعة تقريبا حتى تأخذ لونها الذهبي من الجانبين لتعطينا قرمشه لذيذة، وبعد ذلك يتم فردها على قماشة قطنية ونتركها في الهواء لتعطي قرمشه وطعم رائع ثم نقوم بإحضار طبق نقدم فيه فايش العيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعملي فايش العيد بالسمن البلدي في البيت بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.