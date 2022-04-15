كريم القهوة المذهل في تفتيح البشرة والتخلص من التصبغات الجلدية والنتيجة خلال أسبوع فقط

طريقة تحضير كريم القهوة في المنزل بمجموعة من المكونات الطبيعية، يعد هذا الكريم ملطف وآمن على جميع أنواع البشرة حيث أن تستخدميه دون القلق منه وعند المواظبة على استخدامه سوف تحصلي على نتيجة غير متوقعة في مدة قصيرة جداً، حيث يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من التصبغات الجلدية المزعجة لأن كل مكون من مكوناته يلعب دور مهم في البشرة، والآن سوف نقدم لكل مشاهدينا مكونات عمل كريم القهوة المنزلي والتعرف على طريقة تحضيره واستخدامه بكل وضوح من خلال هذه المقالة.

مكونات عمل كريم القهوة

تعتبر مكونات عمل كريم القهوة من المكونات الطبيعية التي تمتاز بمجموعة هائلة من الفوائد فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ملعقة صغيرة من البن المطحون.

ملعقة صغيرة ونصف من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة من الجلسرين الطبي.

اللوز الحلو ( نصف ملعقة صغيرة منه ).

٢ ملعقة صغيرة من جل الصبار ( الألوفيرا جيل ).

طريقة إعداد الكريم

تعتبر طريقة تحضير هذا الكريم من الطرق السريعة البسيطة التي تكون في مقدرة الجميع فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كالآتي:-

نحضر طبق صغير ونضع به ملعقة صغيرة من البن المطحون ونضيف عليه ملعقة ماء الورد ونقلب جيداً حتى يتجانس الخليط ( يمكن إضافة ماء ورد زيادة حسب الخليط ). ثم نضيف عليهم نصف ملعقة صغيرة من الجلسرين الطبي ونصف ملعقة صغيرة من اللوز الحلو ونحرك الخليط. بعد ذلك نضع ملعقتين من جيل الصبار ونخلط جميع المكونات جيداً لفترة حتى يصبح القوام كريمي وليس سائلاً. نسكب الخليط في علبة نظيفة محكمة الغلق ونضعها في الثلاجة يمكن أن نحتفظ بهذا الكريم لمدة تتراوح ما بين ١٥ إلى ٢٠ يوم لذلك نقوم بعمل هذه الكمية المحدودة. نضع هذا الكريم على البشرة والرقبة أو اليدين وندلك فيه لمدة ٣٠ ثانية ثم نتركه لمدة نصف ساعة. نشطف الوجه بالماء الفاتر أولاً ثم نغسله بالماء البارد. يتم تكرار الكريم مرتين بالأسبوع ولنتيجة مذهلة يجب استخدامه كل يوم ويفضل وضعه قبل النوم وشطفه في الصباح لمدة اسبوع.

طريقة عمل ماسك القهوة والعسل

يتكون ماسك القهوة والعسل من هذين المكونين اللذان لهما مفعول قوي في تبييض البشرة وتنظيفها والمقادير كما يلي:-

٢ ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة.

علبة نظيفة أو طبق للخلط.

ملعقة صغيرة من العسل.

الطريقة