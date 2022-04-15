طريقة عمل كريم بذور الكتان والقرنفل الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد

يعتبر كريم بذور الكتان والقرنفل من أقوي الكريمات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع وجميل، كما يعمل على توحيد لون البشرة وتجديد الخلايا الميتة التي تسبب اسمرار البشرة، وهو من الكريمات الرائعة التي تساعد على إخراج الدهون المتراكمة داخل المسام الواسعة، ويساعد على إغلاقها ومنع ظهور البثور السوداء وحب الشباب الذي يشوه مظهر الوجه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم بذور الكتان والقرنفل الرهيب في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم بذور الكتان والقرنفل الرهيب

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة التي سوف نقدمها لكم اليوم وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من القرنفل.

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

كوب كبير من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم بذور الكتان والقرنفل الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به القرنفل، وبذور الكتان، ثم نضيف الماء ونقلبهم مع بعض. نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة حتى يغلي، ثم نقلب برفق حتى يصبح لدينا خليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونصفيه جيداً حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. نأخذ خليط بذور الكتان والقرنفل، ثم نضيف إليهم النشا، وزيت اللوز المر ونقلب حتى يصبح الخليط كريمي. نترك الكريم يبرد تمامًا داخل الثلاجة مدة ساعة كاملة، ثم نقوم بتوزيع الكريم على الوجه بالتساوي وندلك برفق لمدة خمس دقائق. نترك الكريم على البشرة مدة عشرون دقيقة، بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء البارد، ثم نقوم بوضع علبة الكريم في الثلاجة مرة أخرى بعد الاستخدام. يفضل وضع الكريم على الوجه مرة واحدة قبل النوم حتى لا نعرض البشرة لأشعة الشمس الضارة.

فوائد كريم بذور الكتان والقرنفل للبشرة

سوف نتعرف على بعض الفوائد الرائعة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:-