ابهري ضيوفك بتحلية القهوة العجيبة بدون فرن بمكونات متوفرة في مطبخك مفيش ألذ ولا أروع من كدا

القهوة من المشروبات التي يحبها الجميع وتتميز برائحتها الجذابة وطعمها الخاص, ولكن يمكن استخدامها أيضًا في العديد من الحلويات ومنها حلوي القهوة اللذيذة التي انتشرت مؤخرًا وأهم ما يميزها أنها لا تحتاج الي استخدام الفرن ويمكن تحضيرها في وقت قصير, ويبحث الكثير عن خطوات إعداد حلوي القهوة في البيت والمكونات المطلوبه لتحضيرها, وسنوضح في السطور التالية الطريقة التي يمكن إتباعها لتجهيز حلويات القهوة بسهولة في البيت.

ماهي المقادير المطلوبة لعمل حلوي القهوة الباردة

القهوة له أهمية كبيرة للجسم حيث أنها تساعد في عملية تنشيط دورة الدم في الجسم وتحسن من تدفق الدم الي خلايا المخ, وتعمل القهوة على تحسين وظيفة القلب وتساعد في تحسين صحة الجلد بشكل كبير حيث أنه تقلل من ظهور الهالات حول العين وتساعد في تقوية بصيلات الشعر وتمنع تساقطة, كما أن القهوة تعمل على تعزيز وظيفة الكلي وتمنع إحتباس الماء في الجسم ويتم تجهيز الحلوي بالمكونات التالية:-

معلقتين قهوة سريعة الذوبان.

مكعبان شكولاتة خام.

معلقة نشا.

كوبان حليب.

معلقتين من الكاسترد.

ثلاث ملاعق زبدة.

ثلاث ملاعق سكر.

معلقتين فانيليا.

خطوات تجهيز حلوي القهوة السريعة في البيت بخطوات صحيحة

حلوي القهوة من أفضل الحلويات الباردة المناسبة مع أرتفاع درجات الحرارة ويمكن تحضيرها بالخطوات التالية:-