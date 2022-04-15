نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهريسه بأسهل و أنجح طريقة مثل الحلواني خفيفة مرملة ومظبوطة مثل الجاهزة تمامًا في المقال التالي

الهريسة بأسهل طريقة مثل الحلواني، هناك عدد كبير جدًا من الحلويات الرمضانية التي تعودنا على تناولها دائمًا، وتعد أشهر تلك الحلويات التي نقوم بشرائها من الخارج هي الهريسة فهي من الحلويات المميزة جدًا و الخفيفة والشهية، ولذلك حرصنا على تقديم طريقة سهلة وناجحة لتحضيرها من المنزل بيدك نظيفة و آمنة بدون إضافة مكونات غير معروفة، الحلويات تعد من أساسيات رمضان تحرص جميع الأمهات على تقديم كل يوم طبقة من الحلوى جديد ومن ألذ الحلويات التي يمكنك تحضيرها هي الهريسة، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها الأصلية. مقادير الهريسة 3 أكواب من السميد ناعم.

كوب من السكر.

ربع ملعقة صغيرة كربونة (بيكربونات الصوديوم).

كوب وربع ماء او حليب فاتر.

2 ملعقة كبيرة طحينة سائلة.

نصف كوب قطر بارد للعجين.

فستق للتزين. الشربات 2 كوب من السكر.

ربع كوب من السمن.

كوب ونصف من الماء. طريقة تحضير الهريسة في البداية نأتي بوعاء كبير وعميق ونقوم بوضع السميد الناعم و السكر ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

بعد ذلك نضيف الكربونات على المكونات ونخلطه مع المكونات جيدًا.

ثم نأتي بنصف كوب من الشربات و يكون بارد و نضيفه على السميد ونقوم بتقليب هذه المكونات جيدًا مع بعضها، نقلب فقط لا نعجن.

بالتدريج نقوم بإضافة الحليب أو الماء مع التقليب حتى قوام لزج مثل البسبوسة.

بعد ذلك نأتي بصينية الفرن مقاس 30 سم ونقوم بتوزيع بداخلها السمن من جميع الجوانب ثم نوزع الطحينة السائلة ستعطيها لون مميز جدًا.

نسكب خليط الهريسة في الصينية ونساوي وجه، ثم نتركه حتى يتخمر لمدة 3 ساعات.

بعد ذلك نقوم بتوزيع حبات الفستق على وجه الصينيه.

ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة 20 دقيقة، النار من الاسفل فقط.

ثم نخرج الصينية ونقطعها بالشكل المفضل لديك ثم نعيدها الى الفرن على الرف الوسط و ونتركها لمدة 10 دقائق، النار تكون من الاسفل والاعلى.

بعد ذلك نخرجها من الفرن ونسكب عليها الشربات الساخن ونتركها حتى تبرد ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة الهريسه بأسهل و أنجح طريقة مثل الحلواني خفيفة مرملة ومظبوطة مثل الجاهزة تمامًا - ثقفني

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