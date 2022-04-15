النشا والخل سيجعلك بيضاء زي القشطة في ربع ساعة حتي لو سوداء الفحم تفتيح فوري للوجه والجسم

يعاني الكثير من الفتيات التي اقترب موعد زفافهم إلى جانب بعض السيدات من تواجد الاسمرار والبقع على الوجه إلى جانب الأماكن الداكنة في الجسم مما جعلهم يشعرون بالتوتر والقلق والحيرة وتكثف مؤخرا على موقع البحث جوجل عن الوصفات الطبيعية الخاصة بالتفتيح لنجد أن عنصرين الخل والنشا لهم أهمية كبيرة في التفتيح والتخلص من جميع الأسمرار والأماكن الداكنة ويعملان على تنظيف البشرة بشكل جيد وتقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت والمحافظة على تبيض ونضارة البشرة والتخلص من أثار الحبوب والبثور والرؤوس السوداء وسوف نوضح المكونات وطريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة النشا والخل

نجد أن هذه الوصفة تتكون من مكونات بسيطة جدا وتوجد في منزلنا ولا تحتاج إلى مكونات معقدة وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

خل.

معجون أسنان.

نشا.

بيكنج بودر.

طريقة تحضير وصفة النشا والخل

نجد أن هذه الوصفة من الوصفات المهمة جدا والتي تساعد في تبييض البشرة وتفتيحها وإزالة السواد من الجسم وتخل الوجه من الخطوط وعلامات تقدم البشرة وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية..

نحضر بولة ونضع بها ٢ ملعقة من الخل مع ملعقة من النشا ونقلبهم جيدا حتى يتجانسوا جيدا.

نضع عليهم نصف ملعقة معجون مع التقليب المستمر ونضع أخيرا ملعقة البيكنج بودر ونستمر في التقليب حتى نحصل على قوام كريمي.

يتم وضع الخليط على البشرة والجسم ونتركه لمدة ١٥ دقيقة ثم نقوم بشطفه جيدا بالماء.

يتم تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على أفضل النتائج وعلى نسبة التفتيح المطلوبة.

نصائح لتفتيح البشرة

تتعرض بشرتنا كثيرا لتأثيرات البيئة التي حولنا مما يعرضها إلى الجفاف والاسمرار إلى جانب تكوين طبقة من البقع الداكنة على الجلد نتيجة جفافها وقلة مادة الكولاجين بها وسوف نوضح بعض النصائح اللازمة لتفتيح البشرة من خلال النقاط التالية..