ضعي التمر على الخيار ومش هتصدقي النتيجة ندمت أني معرفتهاش من زمان فكرة مش هتخطر على بالك

التمر من أهم الفواكه للجسم حيث أنه يحتوي على سكريات طبيعية منخفضة السعرات تمد الجسم بالطاقة كما أنه به العديد من الفيتامينات التي تغذي الجسم بشكل كبير، وهناك العديد من الوصفات التي يتم استخدام التمر بها ولكن وصفة الخيار مع التمر من أفضل الوصفات التي لها فوائد مذهلة للجسم لا يعرفها المثير ولذلك سنوضح خلال السطور التالية خطوات تجهيز مشروب الخيار مع التمر في البيت بسهولة وأهم فوائد هذا المشروب السحري للجسم.

خطوات أعداد مشروب الخيار و التمر السحري

مشروب الخيار والتمر من أكثر المشروبات الفعالة التي يمكن استخدامها للتخلص من الامساك وذلك بسبب نسبة الألياف العالية الموجودة به والتي تحفز من حركة الأمعاء وتساعد في طرد الفضلات المتراكمة، كما أن هذا المشروب يحتوي على الكالسيوم المهم للعظام ويحتوي على عدد كبير من والمواد التي تقلل من عملية الأكسدة والتي تكون ، وبجانب أنهفي تقليل أمراض القلب والتوعية كما أن لهذا المشروب قدرة على تخليص الجسم من السموم الموجودة به والإعداد المشروب الجبار يمكن إتباع الآتي:-

نضع عدد ثلاث حبات من التمر في الخلاط بعد إزالة النوي.

نضيف في الخلاط ثمرة خيار بعد تقطيعها ونضع كوب من الماء ونمزج الخليط ونصبه في كوب ويتم تناوله مرتين في اليوم.

ماهي أهمية تناول التمر الغذائية للجسم

يساعد التمر في التخلص من أي مشاكل في الجهاز الهضمي ويقلل من التعرض للبواسير و الإمساك كما أنه يعمل على الحفاظ على صحة الأسنان ويقلل من تكون التسوس.