نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحفنة ملح قولي وداعا لتشققات وخشونة القدمين مجربة تقشير تنعيم ترطيب وتبيض كالثلج ونتيجة فورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الملح من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها للجلد حيث أنه له أهمية كبيرة للجلد ومنها أنه يساعد في تفتيح الجلد ومن أشهر استخدامات الملح هي استخدامه في علاج التشققات التي تظهر في القدمين حيث أنه له قدرة كبيرة على التخلص من أي جفاف في الجلد وتقشير طبقات الجلد المتشققة والجافة التي تسبب إحراج للكثير من السيدات ولكن لا يعرف الكثير من السيدات الطريقة التي يمكن استخدام الملح بها للقدمين, ولذلك سنوضح بها كيفية علاج القدمين من الجفاف والتشقق باستخدام حفنة واحدة من الملح.

خطوات تنعيم القدمين والتخلص من تشققات وجفاف القدمين بحفنة ملح في دقيقة واحدة

تعرض القدمين للجفاف من أكثر المشاكل الشائعة التي يعاني منها الجميع وتسبب أزعاج وألم شديد وقد تسبب بعض الجروح, وتعد وصفة الملح من أقوي الطرق التي تستخدم في التخلص من أي مشاكل في جلد القدمين وخاصة التشققات, ويحول جلد القدمين الجاف الي ناعم وتساعد في ترطيبه بشكل جيد ويتم تحضير الوصفة بالطريقة التالية:-

نضع حفنة من الملح في إناء ونضع عليه معلقتين من خل التفاح.

نضيف على الخليط معلقتين من زيت الزيتون ومعلقتين من الليمون.

نضيف كمية من سائل تنظيف الجسم ونقلب كل المكونات معًا حتى يصبح قوام الخليط متماسك.

نقوم بوضع الخليط على القدمين ونقوم بفركهما بالخليط بشكل جيد وبعد ذلك نتركه حتى يمتصه الجلد وذلك لمدة عشر دقائق وبعد ذلك ننظف القدمين, ونقوم بترطيبهما بزيت زيتون.

خطوات تجهيز زبدة الليمون في البيت لعلاج التشققات في القدمين

زبدة الليمون من أفضل طرق الترطيب التي يمكن استخدامها للقدمين حيث أن لها خصائص فريدة جدًا تجعل الجلد ناعم وخالي من أي تشققات وتحتوي على فيتامين سي وهو من أكثر المواد التي تجعل شكل الجلد صحي, ويمكن تحضير زبدة الليمون بالطريقة التالية:-