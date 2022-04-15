طول عمري برمي تفل القهوة لحد ما عرفت أنه كنز شوفي استخداماته المذهلة مش هترميه من النهاردة ابدا

تعد القهوة من المشروبات الشائعة في حياتنا ويتناولها العديد منا بكثرة ولها كثير من الفوائد حيث تساعد على التنبه، تساعد على الاستيقاظ كل صباح، تساعد على التركيز، تمنع حدوث تشتت الذهن، تمد الجسم بالحيوية والطاقة التي يحتاج إليها، تحتوي على مضادات أكسدة مهم جدا للجسم وتخفض من معدل السكر في الدم وعندما نقوم بتناولها لا يجب أن نرمي التفل مرة أخرى حيث يمكن أن نستخدمه في كثير من الاستخدامات العديدة ويمكن أن نوضح هذه الاستخدامات لتفل القهوة من خلال هذا المقال.

فوائد تفل القهوة العامة

عندما ننتهي من تناول القهوة نقوم برمي تفل القهوة ويكون ذلك من الأخطاء الشائعة حيث يجب أن نحتفظ به ونقوم باستخدامه مرة أخرى وسوف نوضح استخداماته من خلال النقاط التالية..

يمكن أن نحضر تفل القهوة ونضع عليه بعض زيت جونسون ونقوم بفرك الجسم بهم وخاصة منطقة الأرداف حيث يساعد على شد الجلد والتخلص من الترهلات.

يمكن أن نضع تفل القهوة في الثلاجة حيث يساعد على التخلص من رائحة الأطعمة الكريهة الموجودة في الثلاجة ويخلصنا من أختلاط روائح الطعام المختلطة وتسيطر رائحة البن على الثلاجة.

بعد قيام الكثير من النساء باستخدام البصل والثوم يمكنها الأتيان بتفل القهوة وفرك به اليدين حتى نحصل على أفضل النتائج فيساعد على تنعيمهم والتخلص من رائحة الثوم والبصل الموجودة في اليدين.

يمكن أن نضع تفل القهوة على شامبو الاستحمام حيث يعمل على تطويل الشعر وإنبات الفراغات ويخلصنا من التجعد والهيشان حيث يساعد على تنعيم الشعر.

يمكن أن نحضر تفل القهوة ونضع عليه الخل والنشا ونقوم بعمل ماسكات تفتيح للوجه والجسم

مكونات وصفة تفل القهوة للبشرة

تحتاج هذه الوصفة إلى مكونات بسيطة ومتوفرة لدينا سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

تفل قهوة.

زيت زيتون.

جل صبار.

عسل أبيض.

طريقة التحضير: