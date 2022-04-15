اصنعي بنفسك مقشر البيكنج بودر والشوفان الرهيب لإزالة التجاعيد ومنح البشرة بياض كالثلج

يعتبر مقشر البيكنج بودر والشوفان ، من أروع المستحضرات التجميلة التي تقضي على التجاعيد واسمرار البشرة نهائياً، وهو من أفضل المقشرات الطبيعية التي تساعد على غلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون والأتربة فتسبب الثور السوداء، كما يعمل على تجديد خلايا البشرة وحمايتها من أشعة الشمس الضارة، وهو رائع في تفتيح البشرة وتوريدها والقضاء على الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة، كما يعمل على تغذية البشرة وتدفق الدم إليها مما يجعل البشرة أكثر نضارة وحيوية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل مقشر البيكنج بودر والشوفان السحري لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل مقشر البيكنج بودر والشوفان الرهيب

يحتوي المقشر على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

4 ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.

4 ملاعق كبيرة من الماء الفاتر.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان.

نقطة صغيرة من لون الطعام الأحمر.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مقشر البيكنج بودر والشوفان الرهيب لإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر طبق ونضع به البيكنج بودر، والشوفان ونقلبهم مع بعض جيداً، ثم نضيف العسل، والماء الدافئ، وعصير الليمون ونقلب حتى تمتزج المكونات مع بعضها. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتى تتفتح المسام، ثم نقوم بتوزيع المقشر على الوجه ويتم تدليكه برفق حتى نتخلص من الخلايا الميتة والاسمرار. ثم يترك المقشر على البشرة لمدة ثلاثين دقيقة بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، ثم نجفف الوجه جيداً بمنشفة قطنية ويتم توزيع لون طعام الأحمر على البشرة ويتم التدليك برفق حتى نرطب البشرة. يفضل تدليك البشرة يوم بعد يوم بالمقشر حتى نحصل على بشرة جميلة وناعمة مثل بشرة ملكات الجمال.

فوائد مقشر البيكنج بودر والشوفان للبشرة

يحتوي الماسك على فوائد مذهلة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-