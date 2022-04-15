كرات البطاطس بالجبنة ، من أجمل الأطعمة التي تقدم في شهر رمضان المبارك لأنها تحتوي على بعض العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وكثير من الأطفال يفضلون تناولها وخاصة على وجبة السحور، فهي تعطي الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، وهى من الأطعمة الخفيفة سريعة التحضير وتتميز بقوامها المقرمش وطعمها اللذيذ الذي يجذب الناس إليها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة بطعم لذيذ وقوام مقرمش وهش أحلى من الجاهزة بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات عمل كرات البطاطس بالجبنة

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

ثلاث حبات من البطاطس المسلوقة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

٤ ملاعق كبيرة من الدقيق الفاخر.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

طبق صغير من الجبنة الموزريلا.

كوب من البقسماط المطحون.

ثلاث حبات من البيض.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كرات البطاطس بالجبنة بطعم لذيذ وشهي وقوام مقرمش وهش بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر بولة كبيرة ونضع بها البطاطس المسلوقة ونهرسها جيداً حتى تصبح مثل العجينة. ثم نضيف الدقيق والنشا، والبصل البودرة، والثوم البودرة، والملح والفلفل، والكزبرة المطحونة ونقلبهم مع بعض بواسطة ملعقة خشبية. بعد ذلك نقوم بعجن المكونات بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة سهلة التشكيل، ثم نضع عجينة البطاطس في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك. ثم نخرج عجينة البطاطس من الثلاجة ونقوم بتشكيله على شكل كرات متوسطة الحجم. ثم نقوم بفرد الكرات على شكل دائرة ونقوم بوضع ملعقة صغيرة من الجبنة الموزريلا في منتصف الدوائر ونغلقها جيداً حتى تصبح مثل الكرة. نقوم برص كرات البطاطس في صينية كبيرة وندخلها الفريزر حتى تتجمد تماماً، ثم نحضر طبق صغير ونضع به البيض، والقليل من الملح والفلفل ونخفق جيداً. ثم نخرج كرات البطاطس من الفريزر، ونضعها في البيض، ثم البقسماط ويتم قليها في الزيت الساخن حتى تتحمر وتنضج تماماً. نخرج كرات البطاطس من الزيت ونضعها على طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا على قلوبكم جميعاً.

نصائح عند عمل كرات البطاطس بالجبنة

توجد نصائح بسيطة يجب التعرف عليها وهى كالتالي:-