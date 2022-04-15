نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرك وانتي تشتري ورقة السمبوسة في 5 دقائق حضري ورقة البخاخ السريعة بدون دهن رشيها في المقلاة في المقال التالي
تكون السمبوسة من الأطباق الجانبية التي يتم تحضيرها بكثرة في شهر رمضان وذلك لأنها تتميز بطعمها الشهي والرائع إلى جانب أنها تعطي مظهرا جيدا على السفرة وخاصة عند تواجد الضيوف لدينا ويتم شراء السمبوسة جاهزة من المحلات ولكن يمكن أن نقوم بعملها بكل سهولة في المنزل بمكونات سهلة ولا تحتاج إلى مكونات غالية الثمن وما لا يعرفه الكثير يمكن أن نصنعها عن طريق وضعها في بخاخ ورشها في الطاسة وسوف نوضح طريق العمل من المكونات وطريقة التحضير من خلال هذا المقال
مكونات عمل السمبوسة
عندما نقوم بعمل السمبوسة نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة لا نحتاج إلى مكونات معقدة فتتميز العجينة الخاصة بها بأنها خفيفة جدا وسوف نوضح هذه المكونات من خلال النقاط التالية..
- دقيق.
- ماء.
- ملح.
- زيت.
- خل.
طريقة تحضير السمبوسة
بعد أن قمنا بالتعرف على مكونات السمبوسة من خلال الأسطر السابقة فنتعرف حاليا على طريقة عملها وتحضيرها فخطوات التحضير تكون سهلة وبسيطة أيضا سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- نحضر بولة وننخل بها الدقيق ونضع عليه ملعقة الملح ونخلطهم جيدا.
- نضع بعد ذلك ملعقة الخل والزيت ونستمر بالتقليب نضع الماء بالتدريج حتى نحصل على قوام العجينة ويجب أن يكون سائل.
- يتم وضع سائل العجين في بخاخ نظيف.
- نحضر طاسة وندهنها بواسطة ملعقة زيت ثم نضعها على النار ونضع بها الخليط بواسطة البخاخ حتى تتكون طبقة العجين لدي.
- وعندما تنضج نرفعها من على النار ونضع عجين آخر بواسطة البخاخ حتى ننتهي من الكمية التي لدينا.
تجهيز حشو السمبوسة
عندما يتم حشوها يمكن أن نقوم بعملها كطبق حادق بإضافة اللحم المفروم مع البصل أو عملها كطبق حلو بإضافة المكسرات وتحضير الشربات وسوف نقوم بتحضير مكونات الحشو وتحضيرها كطبق حادق من خلال النقاط التالية..
المكونات:
- لحم مفروم.
- بصل مفروم.
- فلفل ألوان مقطع قطع صغيرة.
- ملح .
- فلفل أسود.
- زيت للقلي.
- جبنة موتزاريلا.
طريقة التحضير:
- نحضر طاسة ونضع بها قليل من الزيت مع اللحم المفروم ونقوم بتقليبهم جيدا حتى يذبل البصل.
- نضع اللحم بعد ذلك مع استمرار التقليل مع الملح والفلفل.
- نضع الفلفل الألوان ونستمر في التقليل حتى تنضج جميع المكونات.
- عند الانتهاء نأخذ كل شريحة من السمبوسة ونقوم بحشوها باللحمةوالفلفل مع وضع الجبنة معهم ونقوم بغلقها عن طريق تطبيق الأطراف معا والضغط عليها.
- نقوم بحشو جميع شرائح السمبوسة حتى ننتهي.
- نحضر طاسة ونضع بها الزيت للقلي ويجب أن يكون غزير.
- نضع قطع السمبوسة المحشية بها لقليها وحتى يصبح لونها ذهبي نخرجها على مناديل المطبخ.
يتم تقديمها بعد ذلك وبالهناء والشفاء.
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