كريم النشا والفازلين لتبييض الوجه واليدين وإزالة التجاعيد خلال 3 أيام

كريم الفازلين والنشا لتفتيح البشرة، يعد كريم الفازلين والنشا من أقوى الخلطات الطبيعية التي يمكن استخدامها للتخلص من أثار التصبغات والبقع الداكنة أو الحروق والاسمرار الناتج عن التعرض الدائم لأشعة الشمس، حيث يعمل النشا والفازلين على تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت ويتغلغل داخل مسام البشرة لتنظيفها من السموم والبكتيريا التي تسبب ظهور حب الشباب فيمنحك بشرة بيضاء صافية بدون هالات سوداء أو بدون تجاعيد ويجعلك شابة مهما كان عمرك، إلى جانب الفوائد الجمالية الأخرى للنشا والفازلين للبشرة التي لا يمكن حصرها وسوف نتعرف عليها فى الأتي من خلال هذا المقال، فتعرفي على طريقة عمل كريم النشا والفازلين معجزة التفتيح فى أقصر وقت بمكونات بسيطة من مطبخك.

طريقة عمل كريم النشا والفازلين

المكونات:

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة فازلين.

ملعقة زيت الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

أولا قبل تطبيق الكريم على بشرتك عليك أن تقومي بعمل تقشير للبشرة أو أي منطقة داكنة بالجسم تريدين تفتيحها لزيادة فعالية الكريم وسهولة تغلغله للبشرة، وذلك عن طريق خلط ملعقة من السكر مع ملعقة من الفازلين أو ليمون والتدليك بها على المنطقة لعدة دقائق ثم شطفها بالماء وتجفيفها جيدا.

لتحضير الكريم امزجي النشا مع الفازلين ثم أضيفي زيت الورد لما له مفعول هائل أيضا فى التفتيح، ويمكن إضافة عصرة ليمون عند الرغبة فى حال استخدام الوصفة فى نفس الوقت وقلبيهم جيدا لعدة دقائق حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

يمكنك استخدام كريم النشا والفازلين يوميا على أنه كريم ليلى يتم وضعه قبل النوم، أو وضعه على البشرة وتركه لمدة ربع ساعة ثم يتم مسح البشرة أولا بقطعة قطن ثم غسلها بالماء جيدا.

فوائد الفازلين للبشرة