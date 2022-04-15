كنز تجميلى رخيص وجبار داخل اقماع الكوسة مش هترميها تانى تعالى اقولك على افكار هتغيرلك حياتك

كنز تجميلى رخيص وجبار داخل اقماع الكوسة ، لا يخطر في أذهان أي فتاة أنها يمكن أن تحصل على أفضل كرياتين طبيعي لفرد الشعر من الكوسة، فنحن نعلم أن الاستخدام الوحيد لها هو تحضيرها بأشكال وأنواع مختلفة، فهي من الخضروات الغنية بكثير من الفوائد والعناصر الطبيعية المفيدة جداً للصحة، ولكن من الآن يمكنك الاستفادة منها بشكل أخر فقومي باستعمال أقماع الكوسة للعناية بجمال شعرك والحصول على شعر ناعم ومفرود بكرياتين طبيعي فلا داعي صرف المال من بعد الآن في صالونات التجميل لعمل البروتين والكرياتين وغيره.

كنز تجميلى رخيص وجبار داخل اقماع الكوسة

ثمرة الكوسة من الخضروات التي يمكن أن يتم الاستفادة منها اليوم بطريقة مختلفة فنحن سوف نساعدك على استعمالها في تحضير الكرياتين الطبيعي لشعرك كالتالي:

أولاً قومي بتنظيف الكوسة ومن ثم يتم وضعها في إناء ومضاف لها كمية مناسبة من الماء وتترك حتى تمتص الماء تماماً.

بعد أن تغلي الكوسا يتم رفعها من الماء وتترك حتى أن تبرد تماماً ومن ثم يتم هرسها حتى أن يصبح ناعم كالكريم.

بعد ذلك يتم خلط 4/1 كوب زيت جوز هند و2 ملعقة من النشا يتم تقليب المكونات مع بعضها حتى تمتزج.

ابدئي في توزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ويتم لفه بفوطة مبللة بالماء الساخن لكي تقوم مسام الشعر بامتصاص فوائد الخليط.

انتظري لمدة ساعتين ومن ثم يتم غسيل بالماء الفاتر والشامبو.

ماسك الكوسة لتنعيم وفرد الشعر

تعتبر واحدة من الطرق التي تساعد على تنعيم وفرد الشعر بشكل طبيعي بدون إضافة أي مواد كيماوية وتستخدم بهذه الطريقة التي تتمثل في التالي:

المكونات:

حبة كوسا.

نشا.

صفار بيضة.

زيت خروع.

طريقة الإعداد: