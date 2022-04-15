ضيعتى عمرك وفلوسك على شراء القشطة.. بكيلو حليب حضري 3 كيلو قشطة لجميع أنواع الحلويات بكل سهولة

ضيعتى عمرك وفلوسك على شراء القشطة ، تعتبر القشطة من المكونات التي يتم استخدامها في تحضير الكثير من الحلويات اللذيذة والشهية، ومن اليوم يمكن لكل سيدة منزل القيام بتحضير القشطة بنفسها في المنزل دون الشعور بالعناء والذهاب لشرائها من المحلات بأغلى الأسعار، لا يقتصر استعمال القشطة على الحلويات فقط بل يتم استخدامها في تحضير العديد من الأصناف الأخرى، ونحن سوف نوضح لك عزيزتي أسهل طريقة لعمل القشطة بالحليب في المنزل.

ضيعتى عمرك وفلوسك على شراء القشطة

لعمل القشطة يجب أن تأتين ببعض من المكونات البسيطة التي يمكن أن تكون متوفرة بالفعل في مطبخك ومنها التالي:

المقادير:

3 كوب حليب كامل الدسم.

2ملعقة كبيرة زبدة.

1 ملعقة كبيرة سكر.

2/1 كوب ماء.

5 ملعقة صغيرة نشا.

1 ملعقة صغيرة فانيليا بودرة.

طريقة التحضير:

قومي بإحضار قدر ضعي به الحليب والسكر وتركيه على نار هادئة.

بعد ذلك يتم إضافة الزبدة والفانيليا وقلبي المكونات مع بعضها حتى أن يذوب السكر ويبدأ الخليط يغلي.

بعدها تأتين بنصف كوب من الماء وقومي بإذابة النشا به.

يضاف كوب الماء والنشا لقدر الحليب وقلبي المكونات مع بعضها حتى يصبح المزيج ثقيل القوام.

بعدها يرفع القدر من على وتترك القشطة حتى أن تبرد ومن ثم يتم حفظها في الثلاجة حتى وقت الاستخدام.

طريقة عمل القشطة السورية

من الطرق الذي يمكن أن يتم استخدامها عند تحضير القشطة السورية ويتم اتباع التالي:

المقادير:

3 لتر حليب.

2/1 كوب خل أبيض.

1 كوب نشا.

1 لتر حليب.

طريقة التحضير: