بسكويت العشر دقائق بـ 4 مكونات فقط بدون بيض ومن المنزل ألذ وأطعم و اشهى بسكويت يمكن تذوقه

بسكويت العشر دقائق من ضمن الأشياء اللازمة والتي لابد من تواجدها في جميع المنزل، بالأخص إذا كان هذا المنزل به الأطفال لأنهم يفضلون تناول البسكويت دائما وهناك أنواع عديدة بالشيكولاتة او السادة، فعندما تقومين بتحضير البسكويت داخل المنزل سوف يساعد جميع ربات البيوت أن تطمئن على أبنائهم من عدم وجود أى فيروسات أو ضرر يتم تناقله من خلال المأكولات الخارجية، بالإضافة إلى ذلك فهو لا يأخذ وقت ابدا اثناء تحضيره بلا عندما تقوم بتجهيز بسكويت العشر دقائق سوف تحصلين بالراحة النفسية، و سوف يشعرون ابناؤك بالفرح والمرح لهذا السبب لا يمكنك الاستغناء عنه بعد الآن.

طريقة بسكوت العشر دقائق بطريقة فاطمة ابو حاتي

سنقدم لكي يا عزيزتي طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق اللذيذ والشهي والسهل جداً، ونبدأ بالمكونات.

مقادير ومكونات بسكوت العشر دقائق

كوب من الدقيق.

كوب الا ربع من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من السكر الناعم.

طريقة عمل وتحضير بسكويت العشر دقائق

من أسهل وأسرع المخبوزات التي يمكن تحضيرها من المنزل هي بسكويت العشر دقائق، كما أن جميع مكوناته اقتصادية و متوفرة في جميع المنازل، وطريقة التحضير هي:

اولا في وعاء واسع نبدا باضافة الدقيق.

ثم نضيف بعد ذلك السكر، وتخفق جميع المكونات جيدا.

بعد ذلك قومي بإضافة الزيت، اخلطي جميع المكونات يمكنك إضافة القليل من الماء إذا احتاجت العجينة.

عندما تحصلين على عحينة طرية نقوم بتقسيم العجينة الى قسمين القسم الاول نقوم بوضع ملعقة من الكاكاو والقسم الاخر نقوم لا نضيف الكاكاو لكي يصبح جزء بالكاكاو جزء بالفانيليا.

ونبدأ بعمل بسكويت على أشكال مختلفة.

يمكن أيضا أن نجمع الابناء ان يقوم بالاشتراك في هذا العمل مع تقديم أشكال مختلفة، يقوموا بعمل البسكوت من خلالها.

ثم نضع البسكويت في صينية وبعد ذلك يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نبدأ بأدخال هذه الصينية في الفرن.

ثم بعد ذلك نقوم باخراجها ونبدا بوضع صوص الشوكولاتة على الوجه مباشرة.

عندما تبرد تماما ابدا بتزينها بالطريقة التي ترغبين فيها على شكل اشكال سمايل.

صوص الشوكولاتة الاقتصادي لتزيين بسكويت العشر دقائق

كما يمكنك تزيين بسكويت العشر دقائق بصوص الشوكولاتة الاقتصادي اللذيذ، المكونات هي:

كوب من الحليب.

نصف كوب من الزيت.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

نصف كوب من السكر.

رشه من الفانيليا.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة الاقتصادي