نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناع النشا الرهيب لتبيض وشد البشرة وتصغير المسامات ستبهرك النتيجة من أول إستعمال في المقال التالي
تبيض البشرة بالنشا هو حلم كل فتاة، فتبحث الأنثى بصفة عامة عن كل شيء يجعلها أحلي وأجمل، فالأنثى تعشق الجمال والحيوية، ولهذا يتم البحث باستمرار عن أفضل وصفات تبييض البشرة وتفتيحها، والحصول على بشرة نضرة ولامعة ومشرقة، فتكره أي فتاه أن تنظر في مرآتها وترى بشرتها هالكة وبها بقع داكنة واسمرار غير مرغوب به، فيتم اللجوء إلى الكريمات الكيميائية الضارة التي تضر البشرة، ولكن أفضل حل هو اتباع النصائح السليمة التي تجعل البشرة أكثر إشراقا، كما يجب تنفيذ وصفات منزلية لتفتيح البشرة.
قناع النشا الرهيب لتبيض وشد البشرة
يمكن الاعتماد على الخليط لتفتيح البشرة بشكل أساسي كل أسبوع، حيث أنه يعمل على توريد الخدود، وإظهار البشرة برونق عالي وجميل، ويتم تحضيرها كالتالي:
المكونات
- ملعقة من الزبادي
- ملعقة من النشا
- عصير ليمونة
- ملعقة من بياض البيض
طريقة التحضير
- في طبق عميق يتم خلط كافة المكونات السابقة جيدا بالملعقة.
- ثم يتم توزيع هذ الخليط على البشرة والرقبة لمدة ساعتين حتى يجف تماما.
- يتم شطف هذا الماسك بالماء البارد.
- تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.
- هذا الخليط ليس له آثار جانبية ويصلح للكبار والصغار.
- لا يتم الاحتفاظ بهذا الخليط نهائيا، ويفضل تحضيره وتطبيقه على البشرة في الحال.
نصائح لتبيض البشرة
يمكن تبيض البشرة في المنزل بكل سهولة من خلال اتباع عدة نصائح هامة تساهم في تفتيح البشرة بشكل سريع، حيث أن هذه النصائح تتمثل فيما يلي:
- شرب 4 لتر من الماء يوميا مقسمة على أجزاء على مدار اليوم.
- تناول الخضروات الطازجة مثل الطماطم والخيار والخس والجزر والجرجير والفلفل.
- تناول العصائر الطازجة التي يتم اعدادها في المنزل.
- تناول الفاكهة الطازجة مثل العنب والتين والفراولة والموز والتفاح والكيوي واليوسفي والبرتقال والبطيخ والمانجو.
- عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة دون دهن البشرة بكريم واقي لها من الشمس لحمياتها من الأشعة الضارة للبشرة.
- عمل ماسكات طبيعية للبشرة مرتين في الأسبوع.
فرك ليمونة بالكامل على الوجه والرقبة واليدين 3 مرات في الأسبوع.
- الابتعاد التام عن كافة أدوات التجميل حيث أنها تعمل على ظهور البثور والتجاعيد المبكرة على البشرة.
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