اسرار وتكات طريقة عمل خلطة المحشي على اصولها خطوة بخطوة وبطريقة مضمونة ١٠٠ ٪ وطريقة تسوية المحشي اللذيذ

يعتبر المحشي من الاساس باانواعه من الذ الاطعمه الشتويه والصيفية ، فو عبارة عن خضروات تحشي بخليط من الارز والبصل والطماطم ، فالشتاء يشتهر بمحشي الكرنب والذي يعد من الوجبات المغذية والتي تحتوي على فوائد عديده لصحة الانسان لما يحتويه من سكريات طبيعية تعطي الانسان الطاقة والغذاء اللازم له ، لذا تم عمل الكرنب محشي يأكل في الشتاء من الذا الاكلات الشتويه كما توجد انواع اخري تؤكل ايضا وتحشي مثل الفلفل الاخضر ، والباذنجان الاسود والابيض الرفيع ، ومحشي الكوسة ، ومحشي ورق العنب الذي يعشقة الجميع بلا استثناء ومن هنا نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل خلطة المحشي والذي يعتبر اساس طعم المحشي هو خليطه

طريقة عمل خلطة المحشي على اصولها

مكونات خلطة المحشي :

اربع اكواب من الارز المصري

عدد واحد من البصل كبيرة

خمسة ثمرات من الطماطم

حزمتان من الكزبرة الخضراء

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس

نصف كوب زيت

بقدونس

شبت

ملعقة كمون

ثلاث ملاعق ملح

نصف ملعقة فلفل اسود

ملعقتين من البهارات

ملعقتين من الكزبره الجافة

طريقة التحضير خلطة المحشي :

قومي بغسل الارز جيدا ثم قومي بااضافة البصل المفروم ومن ثم الكزبرة والبقدونس والشبت الطازج المقطع ثم قومي بخفق كلا من الطماطم والثوم سويا ، ثم قومي بااضافة الطماطم المهروسة مع الارز ثم قلبي جيدا حتى يتداخل الخليط مع الارز جيدا ، ثم قزمي بااضافة الملح والفلفل والبهارات والكزبرة الجافه مع خلطهم جيدا واضافة الزيت مع التقليب ، ثم قومين بحشي اي نوع من الخضروات المتوفر لديك وليكن الباذنحان والكوسة قومي بتقوير الباذنحان والكوسة ثم قومي بحشهيم ورصهم في حلة الطبخ ولكن كل واحد على حدا حتى يتشرب الماء ولا تزيد مدة سواء كلا منهم اما ان كان المحشي المراد حشيه هو ورق العنب فيمكنك غسل وسلق ورق العنب جيدا ومن ثم قومي بحشيه بخليط الارز ثم يقفل من كل الانحاء ويلف ثم يرص في حلة الطبخ الخاص به ، ثم قومي بااضافة ثلاث اكواب من الشوربه اليهم واتركيه مدة ساعة على النار الهادئه حتى ينضج ويقدم ساخنا.