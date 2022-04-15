طريقة عمل مكياج تركي للمبتدئات والمراهقات بدون عدسات ولا رموش

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طريقة عمل مكياج تركي ، دومًا تبحث كل امرأة عند تطبيق المكياج على النتيجة المثالية مثل المحترفين ولكن في البيت، ومن بين أنواع المكياج التي ظهرت مؤخرًا المكياج التركي، الذي يتسم بالنعومة والبساطة التي تبرز معالم الوجه بشكل مثالي، ولأننا نحرص دومًا على تقديم كل ما تبحثين عنه في خطوات بسيطة، قررنا اليوم أن نقدم لكِ سيدتي طرق عمل مكياج تركي في البيت، بدون تعقيد وبنتائج أكثر من مثالية، تستطيعين فيها أن تظهري مدى جمالك الطبيعي.
طريقة عمل مكياج تركي
للحصول على مكياج تركي مثالي، عليكِ أن تعرفي بعض الأمور، والتي يجب إتباعها في كل مرة تطبقين فيها المكياج، مهما كان نوع بشرتك.
لذا قبل أن نقدم لكِ سيدتي الطرق سنتعرف سويًا على تلك النصائح والتي تتمثل في الآتي:-
- تنظيف البشرة وترطيبها جيدًا قبل التطبيق للحصول على مكياج مثالي بدون أخطاء.
- ويجب استخدام منظف و مرطب مناسب لنوع البشرة، مما يجعل المكياج أكثر نعومة.
- يجب استخدام سيروم مرطب للبشرة خفيف، وإن كانت البشرة دهنية يجب عدم اختيار منتجات تحتوي على زيوت.
- استخدمي منتجات التجميل المناسبة لنوع بشرتك، واحرصي على وضع قاعدة مكياج ثابتة لا تحتوي على زيوت قبل تطبيق الكريم الأساس.
- احرصي على إخفاء الهالات السوداء، والاحمرار المحيط حول العين ضمن المكياج، حتى تحصلين على وجه موحد اللون.
- خطوتين في غاية الأهمية تساعد في جعل المكياج مثالي من الدرجة الأولى، الخطوة الأولى استخدام بودرة التثبيت الشفافة، والخطوة الثانية استخدام بخاخ تثبيت المكياج النهائي.
- إذا كانت بشرتك دهنية يجب استخدام منتجات التجميل التي تساعد في التخلص من اللمعان والاحمرار، وتجعلها ناعمة.
- يجب عدم استخدام كميات كبيرة من منتجات التجميل، وإذا لاحظت أن المكياج بحاجة للإصلاح استخدمي القليل من الكريم والبودرة.
- إذا كانت بشرتك جافة احرصي على استخدام منتجات التجميل التي تحتوي على كريمات مرطبة.
كيفية عمل مكياج تركي
يوصي خبراء التجميل دومًا بإتباع بعض النصائح التي تساعد في الحصول على ماكياج تركي أنيق وثابت لمدة طويلة والتي يجب إتباعها في كل مرة مثل:-
- الخطوة الأولى والثابتة هي تنظيف البشرة، وتنقية المسام، وترطيبها جيدًا، ثم تطبيق البودرة الشفافة لتثبيت المكياج.
- عند تطبيق كريم الأساس استخدمي الفرشاة في التوزيع، واحرصي على أن تمسكي بطرفها بالنهاية لتحصلي على مظهر طبيعي.
- ويمكنك أيضًا الاستغناء عن كريم الأساس واستبداله بكريم BB – CC لأن كلاهما يساعد في الحصول على تغطية مثالية أثناء تطبيق الماكياج، والأهم أنه متوفر في تلك الأنواع فيتامين، عامل حماية من أشعة الشمس.
- لا تكثري من الكريم واستخدمي مضخة واحدة لتغطية متوسطة، وإذا كان الكريم سائل استخدمي مضختين.
- لتجنب وضع البودرة بشكل متساوي استخدمي فرشاة وامسحي بها على عينيك، وزوايا الأنف، وأي منطقة بالوجه حتى تحصلين على وجه ناعم.
- استخدمي خافي العيوب بنسبة قليلة جدًا وحركيه بحركات دائرية بأصابعك ثم امزجيه بفرشاة الكونسيلر.
- للحصول على مكياج عيون عملي استخدمي ظلال عيون ثلاثي و استخدمي ماسكارا إطالتها بشكل أنيق وجمالي.
- املئي الحواجب وحددي شكلها باستخدام لون شعر الحواجب إذا كانت بنية أو شقراء أو سوداء، وبما يتناسب مع لون بشرتك.
- ضعي أحمر الخدود على عظام الوجنتين بحركات دائرية واستخدمي فيها فرشاة صغيرة.
- استخدمي فرشاة نظيفة كبيرة نوعًا ما لتنعيم اللون، واحرصي على ألا تنتشر أحمر الخدود على طول خط الشعر.
- ثم طبقي محدد العيون لرسم قاعدة الرموش، ورسمها بشكل أنيق، اضغطي على القلم أثناء الرسم بشكل خفيف، ثم اسحبي.
- محددات الشفاه جزء أساسي لا يجب نسيانه، وللحصول على شفاه مثالية، لذا يجب اختيار قلم تحديد مناسب لتحديد الحواف بدرجة أغمق من قلم أحمر الشفاه الذي يستخدم في ملء الشفاه بالكامل بعد ذلك.
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