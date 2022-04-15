طريقة عمل مكياج تركي للمبتدئات والمراهقات بدون عدسات ولا رموش

طريقة عمل مكياج تركي ، دومًا تبحث كل امرأة عند تطبيق المكياج على النتيجة المثالية مثل المحترفين ولكن في البيت، ومن بين أنواع المكياج التي ظهرت مؤخرًا المكياج التركي، الذي يتسم بالنعومة والبساطة التي تبرز معالم الوجه بشكل مثالي، ولأننا نحرص دومًا على تقديم كل ما تبحثين عنه في خطوات بسيطة، قررنا اليوم أن نقدم لكِ سيدتي طرق عمل مكياج تركي في البيت، بدون تعقيد وبنتائج أكثر من مثالية، تستطيعين فيها أن تظهري مدى جمالك الطبيعي.

طريقة عمل مكياج تركي

للحصول على مكياج تركي مثالي، عليكِ أن تعرفي بعض الأمور، والتي يجب إتباعها في كل مرة تطبقين فيها المكياج، مهما كان نوع بشرتك.

لذا قبل أن نقدم لكِ سيدتي الطرق سنتعرف سويًا على تلك النصائح والتي تتمثل في الآتي:-

تنظيف البشرة وترطيبها جيدًا قبل التطبيق للحصول على مكياج مثالي بدون أخطاء.

ويجب استخدام منظف و مرطب مناسب لنوع البشرة، مما يجعل المكياج أكثر نعومة.

يجب استخدام سيروم مرطب للبشرة خفيف، وإن كانت البشرة دهنية يجب عدم اختيار منتجات تحتوي على زيوت.

استخدمي منتجات التجميل المناسبة لنوع بشرتك، واحرصي على وضع قاعدة مكياج ثابتة لا تحتوي على زيوت قبل تطبيق الكريم الأساس.

احرصي على إخفاء الهالات السوداء، والاحمرار المحيط حول العين ضمن المكياج، حتى تحصلين على وجه موحد اللون.

خطوتين في غاية الأهمية تساعد في جعل المكياج مثالي من الدرجة الأولى، الخطوة الأولى استخدام بودرة التثبيت الشفافة، والخطوة الثانية استخدام بخاخ تثبيت المكياج النهائي.

إذا كانت بشرتك دهنية يجب استخدام منتجات التجميل التي تساعد في التخلص من اللمعان والاحمرار، وتجعلها ناعمة.

يجب عدم استخدام كميات كبيرة من منتجات التجميل، وإذا لاحظت أن المكياج بحاجة للإصلاح استخدمي القليل من الكريم والبودرة.

إذا كانت بشرتك جافة احرصي على استخدام منتجات التجميل التي تحتوي على كريمات مرطبة.

كيفية عمل مكياج تركي

يوصي خبراء التجميل دومًا بإتباع بعض النصائح التي تساعد في الحصول على ماكياج تركي أنيق وثابت لمدة طويلة والتي يجب إتباعها في كل مرة مثل:-