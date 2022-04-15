نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي الإندومي على الفطار بكل سهولة في 10 دقائق في المقال التالي

الإندومي مشكلة تواجه كل الأمهات مع أطفالهن لأن الأطفال دائما يريدون أكل الإندومي ولكنها ليست مغذية على الإطلاق، ولكن يمكنك بمكونات وإضافات بسيطة تجعل من طبق الإندومي وجبة لذيذ ومغذية ومفيدة وسوف نقدم لكي اليوم وصفتين للإندومي سوف تجعل أطفالك سعداء بتناولها وأنتي سوف تضمنين أنكي تقومي بتقديم وجبة كاملة متكاملة وصحية ومفيدة لأطفالك. مكونات تحضير الإندومي بالشكشوكة: أربع حبات من البيض.

2 كيس من الأندومي.

بصلة مقطعة إلى قطع صغيرة.

فلفل ألوان مقطع قطع صغيرة.

طماطم مقطعة قطع صغيرة.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

فص من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا. طريقة تحضير الإندومي بالشكشوكة: نقوم بإحضار طاسة غير لاصقة ونضع بها الزيت ونضيف إليه البصل والفلفل المقطع وفص ثوم مفروم. نقلب المكونات جيدا حتى تدبل قليلا ثم نضع عليها الطماطم ونقلب. نضع الملح وملعقة الفلفل الأسود والبابريكا ونضيف صلصة الطاطم ونقلب المكونات جيدا. نسكب كوب من الماء ونضع الأندومي في الخليط ونستمر بالتقليب حتي تنضج الأندومي. نضيف البيض عليها ونغطيها حتى ينضج البيض، وتقدم. مكونات تحضير الأندومي بالهوت دوج: بصل متوسطة الحجم مقطع إلي شرائح.

فلفل ألوان مقطع شرائح.

هوت دوج مقطع.

مشروم فريش مقطع.

ملعقة كبيرة من الصويا صوص.

2 ملعقة كبيرة من الكاتشب.

ربع ملعقة صغيرة من الصلصة الحارة حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الخل.

2 ملعقة صغيرة من السكر البني.

ملعقة كبيرة من الزيت. طريقة تحضير الأندومي بالهوت دوج: نحضر وعاء عميق ونضع فيه الإندومي ونضع عليها ماء ساخن ونغطي عليها. وفي هذه الأثناء نقوم بإحضار طاسة ونضع فيها البصل والفلفل الألوان. ثم نقوم بالتقليب ونضع الهوت دوج والمشروم ونقوم بالتقليب ثم نقوم بوضع توابل الإندومي والصويا صوص والكاتشب. نضع الخل والسكر ونقوم بالتقليب حتى تنضج المكونات. نعمل على تصفية الإندومي من الماء ووضعها في الخليط ونقلبها جيدا. لكي يمتزج الإندومي بالمكونات جيدا وتقدم مع رش سمسم فوقها، وتقدم وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة إعملي الإندومي على الفطار بكل سهولة في 10 دقائق - ثقفني

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