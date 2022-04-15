نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلطة السرية لعمل الدجاج المشوي مثل المحترفين في المقال التالي

الدجاج المشوي اللذيذ الذي يبحث الجميع عن طرق التتبيلة الخاصة به والذي يمكنك تقديمه في العزائم والمناسبات وفي أي وقت فهي وجبة مثالية لأى يوم ولكن المهم هو معرفة الطريقة الصحيحة لتتبيلة الدجاج المشوي والذي تعطيه طعم مميز وشهي، اليوم سأعرفك سر تتبيلة الدجاج المشوي المميزة بمكونات بسبطة والتي سوف يكون طعمها ألذ وأحلى وأشهى من الدجاج المشوي الجاهز، ويمكنك شويها في الفرن أو على طاسة جريل أو على الفحم حسب المتوفر لديكي ويمكنك عمل الأرز بالخلطة بجانبها أو صنع سلطة الزبادي بالخيار. مكونات تحضير تتبيلة الدجاج المشوي في الفرن: كوب ونصف من الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

5 فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الجنزبيل المفروم.

2 ملعقة صغيرة من الكمون.

2 ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الشطة أو حسب الرغبة.

2 ملعقة كبيرة من الجرام ماسالا.

2 ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة تحضير تتبيلة الدجاج المشوي في الفرن: نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع فيه الزبادي والزيت ثم نضيف إليه عصير الليمون. ثم نقوم ببشر الجنزبيل الفرش على الخليط ونضيف الثوم المفروم ثم نقوم بمزج المكونات. ثم نقوم بإضافة الملح والكمون والكزبرة الجافة والكركم والشطة والفلفل الأحمر، ثم نقوم بتقليب المكونات كلها جيدا. ثم نقوم بإحضار الدجاج ونقوم بعمل فتحات به لكي يتشرب جيدا من التتبيلة، ونقوم بمزج الدجاج جيدا في التتبيلة. ثم نقوم بتغطية الدجاج وندخله إلى الثلاجة لمدة ساعتين أو أكثر، فكلما ترك الدجاج فى التتبيلة أعطي طعم أروع للدجاج. ثم نقوم بإحضار طاسة جريل ونضعها على النار ثم نعطي الدجاج بها لون من الجانبين. ثم نضعها على شبكة في صينية ونقوم بإدخال الدجاج إلي فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الأوسط لمدة ربع ساعة. ثم نخرج الدجاج مرة أخرى ونقوم بدهنه بالتتبيلة مرة أخرى ونقوم بإدخال الدجاج إلى الفرن مرة ثانية لمدة ربع ساعة حتى ينضج الدجاج. يمكنك تقديم الدجاج المشوي بجانب الأرز البسمتي أو سلطة الزبادى الباردة. عمر شويل - جدة الخلطة السرية لعمل الدجاج المشوي مثل المحترفين - ثقفني

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