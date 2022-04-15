نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخلصي من الحموضة و حرقان المعدة نهائيا في 5 دقائق بالاعشاب الطبيعية من المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة علاج الحموضة وحرقان المعدة من أكثر وأكبر المشكلات التي يتعرض لها كل إنسان من الصغير إلي الكبير، ولها أسباب كثيرة جدًا سواء بسبب الأطعمة و المأكولات والمشروبات التي نتناولها، أو بسبب بعض المشكلات الأخرى في المعدة و الهضم والقولون التي تسبب ذلك، ولذلك يعاني الكثير من هذه المشكلة ويبحثون عن علاج فوري لهذه المشكلة، حيث يوجد الكثير من الأدوية التي تساعد على التقليل من الحموضة وحرقان المعدة ولكنها على المدى البعيد قد لا تأتي بنتيجة فعالة، ولذلك سنقدم لكم بعض المشروبات التي ستقضي تماما على الحموضة وحرقان المعدة فور تناولها وشربها وكل هذه المشروبات بالأعشاب طبيعية بدون أي آثار جانبية.

علاج الحموضة وحرقان المعدة بالأعشاب الطبيعية

هناك الكثير من الأعشاب التي تعالج مشكلة الحموضة وحرقان المعدة، وهى:

الحليب المخفوق بالحلبة لعلاج الحموضة وحرقان المعدة

من أكثر المشروبات التي تساعد على التخلص من الحموضة وحرقان المعدة بشكل سريع جداً هو مشروب الحليب المخفوق أو اللبن الرايب مع الحلبه فهو يساعد علي التخلص من الحموضة سريعا، مكونات تحضير المشروب هي:

ملعقة من الحلبة المطحونة.

3 معالق كبيرة من الماء.

نصف كوب من الحليب.

طريقة تحضير مشروب الحليب بالحبلة

نأتي بحبات الحلبة ونقوم بطحنها في الكبة ناعم جدًا.

بعد ذلك نأخذ معلقة ونقوم بخلطها مع 3 معالق كبيرة من الماء.

نقلبهم مع بعضهم حتى تحصلين على عجينة.

نأتي بنصف كوب من الحليب وتقوم بخلط خليط الحلبة عليه حتى يمتزجا.

ثم نقوم بتناوله على الفور ستشعرين بالراحة وتقليل الحموضة وحرقان المعدة.

كما أن تناول نصف كوب من اللبن الرائب بعد تناول الوجبات الرئيسية أو الدسمة يساعد على التخلص من الحموضة.

ثانيًا: مشروب الريحان لعلاج الحموضة وحرقان المعدة

كما يساعد الريحان على سرعة عملية الهضم، فإذا كانت الحموضة ناتجة عن سوء الهضم فأفضل المشروبات التي تقليل من ذلك هو مشروب الريحان، مكونات المشروب هي:

أوراق من الريحان.

كوب من الماء.

ملعقة من العسل الأبيض.

طريقة تحضير مشروب الريحان لعلاج الحموضة وحرقان المعدة

نقوم بوضع أوراق الريحان مع كوب من الماء على نار متوسطة.

نترك الريحان يغلى لمدة 5 دقائق.

نرفعه من على النار ونصفيها ثم نضيف ملعقة العسل الأبيض.

ثم نقوم بشرب المشروب ستلاحظين النتيجة على الفور.

ثالثًا: مشروب جوز الهند لعلاج الحموضة وحرقان المعدة

ماء جوز الهند من أهم المشروبات التي تساعد على التقليل من الحموضة وحرقان المعدة فور تناوله، وهذا لأن جوز الهند يحتوي على مادة البوتاسيوم وهذه المادة تساعد على التوازن في درجة الحموضة في الجسم، لذلك فهي مفيدة جداً لحالات ارتجاع الحمض، تناول كوب من ماء جوز الهند كل يوم يساعد على التقليل من الحموضة وحرقان المعدة.

مشروب عصير الليمون بالنعناع لعلاج الحموضة وحرقان المعدة

يعاني الكثيرين من مشكلة الحموضة و حرقان المعدة بالأخص بعد تناول الوجبات الدسمة، وسنقدم لكم أقوي المشروبات التي تساعد على تقليل الحموضة وحرقان المعدة بشكل فوري، ويعد عصير الليمون بالنعناع من المشروبات الفعالة جداً و تساعد على راحة البطن و المعدة، كما أنها تخفف من حرقان المعدة و الحموضة بشكل سريع جداً.

رابعاً: مشروب الجزر

هناك الكثير من المشروبات الطبيعية التي تساعد وتقلل من الحموضة وحرقان المعدة ومن أهم هذه المشروبات مشروب الجزر وهذا لأن الجزر يحتوي على مكونات قلوية تساعد على توازن معدل الحموضة في جسم الإنسان، كما أن يعالج ارتجاع المري، ولذلك ينصح الأطباء دائما بتناول مشروب الجزر لأصحاب أمراض القولون.