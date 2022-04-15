قنبلة التبييض للعرايس.. كريم الخميرة المبهر لتسمين الوجه ونفخ الخدود وازالة التجاعيد والبقع الداكنه في دقائق

الخميرة لها فوائد عديدة يجب أن تعرفها حتى لا تضيع على نفسك الفرصة في استخدامها أفضل استخدام، ولا يقتصر فائدة الخميرة عند وضعها في الطعام فقط، إنما هناك وصفة طبيعية خالية من أي مواد كيميائية ضارة، ألا وهو كريم الخميرة الذي يعمل على نفخ الخدود وتسمين الوجه وتبييض البشرة، نحن جئنا إليكم بهذه السطور القادمة التي سوف نقوم بشرح مكونات وطريقة تحضير عمل كريم الخميرة السحري والفعال في التخلص من جميع مشاكل البشرة، مع العلم أن مشكلة البشرة أصبحت هي السائدة في هذه الأيام، وأصبحت عيادات الجلدية وشراء الأدوية الباهظة الثمن، نحن نقول لكم وداعا لكل هذه الأمور، ابقوا معنا

مكونات عمل كريم الخميرة لنفخ الخدود وتسمين الوجه

الاهتمام بالبشرة هو الأمر التي تفكر فيه كل النساء، وتبحث عن كل الطرق التي تجعلها جميلة وبشرتها صافية وخالية من أي عيوب، وسوف نقدم لكم مكونات الكريم السحري والفعال في توحيد لون البشرة والقضاء على البقع الداكنة فيها:

ملعقة ونصف من الخميرة القطع الطبيعية وليس اليودر.

علبة متوسطة الحجم من الزبادي.

ملعقة ونصف من العسل الأبيض.

نضع فيتامين أ، عدد 2 كبسولة منه.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة تحضير كريم الخميرة لنفخ الخدود

الشيء المذهل أن الخميرة تحتوي على مادة الكولاجين التي تعمل على جعل البشرة جميلة وصافية، بالإضافة إلى أنه يعمل على شد البشرة، وبعض النساء يشتكون من وجود انتفاخات وترهلات حول العين، مع كريم الخميرة السحري لا يوجد أثر لكل هذه المشاكل، فقط يجب عليكِ اتباع الخطوات القادمة للتعرف على طريقة تطبيق الكريم:

طريقة الاستخدام:

نحضر طبق عميق ثم نضع في الخميرة، ثم نضع عليه باقي المكونات التي تم ذكرها في الفقرة السابقة.

يتم التقليب حتى نحصل على مزيج بقوام كريمي سهل الفرد.

نضع الكريم في علبة، نضع منه على الوجه مرة قبل النوم.

نستطيع غسل الوجه بعد الوضع بنصف ساعة.

يجب استخدام هذا الكريم لمدة أسبوعين للحصول على نتيجة غير متوقعة و جميلة.

يجب تنظيف البشرة قبل وضع الكريم.

كريم الخميرة من أقضل أنواع الكريمات التي يمكن عملها في المنزل حيث أنها تساهم في نفخ الخدود وتسمين الوجه بكل سهوله بدون اي مواد كيميائية يمكن الحصول على وجه جميل وجذاب بدون اي مواد كيميائية بكم أن تحصلين على هذا الكريم السحري يمكن استعمال هذا الكريم بكل سهولة والحصول على بشرة بيضاء كالثلج من اول استعمال تستطعين الحصول على بشرة ناعمة كاالاطفال يمكنععمل الكريم كما وصفناه