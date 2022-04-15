نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكعوب الهوانم.. أسرع طريقة لتنعيم القدمين ستجعلهم ورديتان كالحرير بشكل فورى في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد تتعرض ربة المنزل للكثير من المشاكل التي قد تكون سبب واضح وصريح في خشونة القدمين مثل للوقوف فترات طويلة، أو استخدام المواد الكيميائية الثقيلة في تنظيف المنزل أو ارتداء أحذية مفتوحة باستمرار، لذلك يبحثون عن أسرع طريقة لتنعيم القدمين للحصول على أقدام ناعمة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح بعض الخلطات الطبيعية التي تعمل على ذلك.

أسرع طريقة لتنعيم القدمين

تسعى العديد من النساء حول طرق فعالة لتنعيم القدمين والتخلص من الجلد الميت، حيث يوجد الكثير من الخلطات الطبيعية التي تعمل على تنعيم القدمين في أسرع وقت ممكن ومن ضمن هذه الخلطات الآتي:

وصفة ماء الورد والجلسرين

يعمل الجلسرين على ترطيب وتنعيم اليدين و القدمين بشكل كبير ويستخدم في الكثير من وصفات ترطيب وتنعيم البشرة ويتم استخدامه مع ماء الورد ليزيد من فاعليته ويستخدم كالآتي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

وملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير:

أولا يتم إحضار زجاجة صغيرة ونظيفة وجافة ويوضع بها ماء الورد والجلسرين.

بعد ذلك يتم رج الزجاجة جيدًا لكي يختلط الجلسرين مع ماء الورد.

ثم يتم وضع الخليط على القدمين بشكل يومي قبل الخلود إلى النوم.

بعد ذلك يفضل ارتداء جوارب قطنية لكي تحتفظ القدمين بالخليط طوال الليل.

ثم بعد مرور فترة قصيرة سوف تلاحظين فرق كبير في ملمس جلد القدمين.

وصفة الماء والخل

الخل له القدرة على تنعيم البشرة بشكل كبير وذلك لاحتوائه على حمض الاستيك ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات:

2 كوب من الماء.

كوب واحد من الخل الأبيض.

فازلين طبي.

طريقة التطبيق:

أولا يتم إحضار وعاء بلاستيكي كبير يمكن وضع القدمين به.

بعد ذلك يتم وضع الماء والخل به ويتم تقليبهم لكي يتم خلطهم جيدًا.

ثم يتم وضع القدمين في خليط الماء والخل لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

بعد ذلك عند رفع القدم من الماء يتم فركها بالحجر الخفاف مباشرة لكي يتم التخلص من الجلد الميت.

ثم بعد الانتهاء من فرك القدمين يتم شطفها بالماء فقط للتخلص من الخل.

بعد ذلك يتم تجفيف القدمين بشكل جيد باستخدام منشفة قطنية.

ثم يتم دهن الفازلين على القدمين بشكل كامل وارتداء جوارب قطنية والخلود إلى النوم.

بعد ذلك يتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

في نهاية مقال أسرع طريقة لتنعيم القدمين ذكرنا أكثر من وصفة طبيعية يمكن استخدامها، وذكرنا أيضًا المكونات التي يتم استخدامها في الوصفات وطريقة تحضير كل منهم وتطبيقها على القدمين، والمدة التي لابد من الاستمرار عليها للحصول على أفضل النتائج.