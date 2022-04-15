قنبلة التفتيح من كريم النشا وماء الورد للتبيض والقضاء على الخطوط الرفيعة

النشا وماء الورد لشد التجاعيد، تعتبر النشا من المواد الطبيعة التي ينصح باستخدامها بطريقة مستمرة للبشرة، حيث إنها تدخل في الكثير من مستحضرات التجميل التي تخص العناية بالشعر والبشرة أيضًا، لأنها تعطي نتائج جيدة ونتائج فعاله منذ استخدامها الأول، فهي تساعد على تفتيح البشرة وكذلك توحيد لونها وتقشيرها أيضًا وشد ترهلات البشرة بصفة عامة، فهي تقضي تماماً مع المداومة على الاستخدام على التجاعيد التي تظهر في سن مبكر، فهيا بنا نتعرف على هذه الوصفة المذهلة.

كريم النشا وماء الورد لشد التجاعيد

يعمل هذا الكريم على تبيض البشرة وشد تجاعيد الوجه بشكل طبيعي، لاحتوائه على مكونات طبيعية أمنة على البشرة وتعطي نتيجة فعالة من أول استخدام.

المكونات

عدد أثنين معلقة كبيرة من النشا.

بياض بيضه.

2 أثنين معلقة كبيرة من ماء الورد.

1 واحد معلقة صغيرة من ماء الزهر.

طريقة تحضير الوصفة

أحضري وعاء مناسب وضعي فيه ماء الورد مع ماء الزهر وكذلك بياض البيض.

أخلطي كل المقادير جيدًا مع بعضهما لبعض.

ثم قومي بوضع النشا واستمري في التقليب الجيد حتي تحصلي على قوام متجانس كريمي.

ضعي الخلطة على بشرتك لمدّة لا تقل عن 20 دقيقة.

قومي بغسل وجهك بماء بارد جيدًا.

ماسك النشا للتبيض وإزالة الحبوب السوداء

ستنبهرين من النتيجة من أول أستخدام للخلطة السحرية هذه، وستتخلصين نهائياً من التجاعيد وترهلات البشرة والحبوب التي تظهر في الوجه في أي وقت.

المكونات

١ معلقة كبيرة من النشا.

3 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

نصف كوب من الماء البارد.

تحضير الوصفة

أحضري وعاء مناسب وضعيه على النار.

ضعي النشا ونصف كوب الماء وماء الورد.

قلبي جيدًا كل المكونات على نار هادئة لمدة دقيقتين حتى تصبح لدينا عجينة لينه.

أرفعي الخليط من على النار واتركيها حتى تبرد.

ضعي هذه الخلطة على بشرتك واتركيها حتى تجف.

أفركي وجهك بواسطة يديك جيدًا، ثم أغسلي وجهك بماء بارد جيدًا.

بهذا نكون قد قدمنا لكي سيدتي وصفة كيفية التخلص من الاسمرار والتجاعيد بطريقة طبيعية وسهلة التحضير والاستخدام، نرجو أن تنال أعجابك، ولمزيد من الوصفات نرجو ترك تعليق وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت، دمتم في أمان الله.