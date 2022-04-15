معجزة القرنفل للقضاء على الشعر الأبيض نهائياً بدون صبغات

وصفة القرنفل للقضاء على الشيب، تعد وصفة القرنفل للقضاء على الشيب من أحد أهم وأفضل الوصفات الطبيعة التي تعمل على تأخير ومنع ظهور علامات الشيب عند الكثير، كما يعتبر ظهور الشيب نتيجة نقص في صبغة الميلامين التي تعجل بظهور الشيب، فلا شك أن هذا الأمر من أكثر الأشياء التي تسبب الانزعاج والدوار عند الكثير وخاصة عند النساء الذين لا يفضلون ظهور علامات الشيب عليهم، مما يجعلهم يبحثون عن وصفات طبيعية للعمل على القضاء على الشيب، لذلك سوف نقدم لكم اليوم وصفة القرنفل للقضاء على الشيب فتابعونا في السطور القادمة.

وصفة القرنفل للقضاء على الشيب

القرنفل من المواد الطبيعية الفعالة في القضاء على الشيب ومنع ظهوره، حيث يعمل على إعادة لون الشعر لوضعة الطبيعي، يمكنكم استخدام الوصفة ولا داعي للقلق حيث تتكون من مواد طبيعية أمنه تماماً، حيث لا يقتصر القرنفل على وجوده في المطبخ ودخوله في الحلويات فقط، بل يدخل ضمن مستحضرات التجميل الخاصة بالوجه والشعر، إليكم المكونات وطريقة التحضير بالخطوات:

حوالي ربع كوب متوسط الحجم من زيت القرنفل.

مقدار حوالي نصف كوب من زيت الخردل.

ما يعادل نصف كوب من زيت السمسم.

عدد ٢ ملعقة من زيت الزيتون.

ما يعادل نصف كوب من كريم للترطيب النوع المفضل لديك.

طريقة التحضير

يتم خلط جميع المكونات السابق تحضيرها حتى تتجانس المكونات جيداً.

بعد ذلك يتم وضع كمية مناسبة من الوصفة على الشعر، مع مراعاة تدليك فروة الرأس وتوزيع الخليط من الجذور وحتى الأطراف.

يتم ترك الوصفة على الشعر لمدة لا تقل عن ٣ ساعات تقريباً، ثم يتم غسل الشعر جيداً بالماء الدافئ والشامبو.

وللحصول على نتائج أفضل يفضل استخدام الوصفة ما لا يقل عن ثلاث مرات في الأسبوع، للحصول على أفضل النتائج، ولاحظي الفرق بعد الاستخدام مباشرة.

وفي نهاية مقالنا اليوم نكون قد قدمنا لكم وصفة القرنفل للقضاء على الشيب بمكونات سهلة وبسيطة، ولمزيد من الوصفات الطبيعية برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.