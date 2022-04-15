نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد الليمون مع الماء على الريق للتخسيس .. وأضرار الإفراط في تناوله في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد الليمون مع الماء على الريق متعددة فهو وصفة طبيعية ينصح بها خبراء الطب البديل لكثير من الأمور سواء لفقدان الوزن والتخسيس أو لصحة الجسم والجهاز الهضمي بالإضافة إلى تأكيد الأطباء عليه وعدم وجود أثار جانبية. لكن يجب الحرص من أضرار شرب الماء الدافي والليمون على الريق عند الاستخدام الزائد. فمثلما يستخدم الماء والليمون على الريق للكرش وتفتيت الدهون هناك أضرار لمن يتناوله بكثرة. وهو ما نرصده من تجاربكم مع شرب الليمون على الريق.

فوائد الليمون مع الماء على الريق

تتعدد فوائد الليمون مع الماء على الريق سواء للتخسيس أو لصحة الجسم بوجه عام ولعل أبرز فوائد الليمون مع الماء البارد الآتي:

ترطيب الجسم نظرًا لما يحتويه الليمون من عناصر غذائية مهمة.

منع تأكسد الجسم لأنه يحتوى على المواد للأكسدة فتساعد في قتل الجذور الحرة والوقاية من السرطان.

تسهيل عملية الهضم فهو مهضم طبيعي.

تقوية جهاز المناعة ومنع تكون الحصوات.

التخسيس وخسارة الوزن الزائد لأنه يحتوي على نسبة عالية من حمض البكتين تساعد على تفتيت الدهون.

تأخر ظهور علامات الشيخوخة نظرًا للفيتامينات المتواجدة فيه.

أضرار شرب الماء بالليمون

أكد الأطباء أن كما يذكر العديد عن فوائد الليمون مع الماء على الريق هناك أضرار عند الإفراط في تناوله تتمثل في الآتي:

التبول اللارادي عند الأطفال بكثرة.

خطر الإصابة بفقر الدم.

النحافة الزائدة لكثرة الألياف.

الحموضة المستمرة

خطر على قرحة المعدة وارتجاع المريء لمن يعاني منه.

حدوث مرض مينا الأسنان الذي يحتاج إلى زيارة الطبيب.

هل الماء والليمون على الريق ينحف؟

قبل الإجابة على تساؤل هل الماء والليمون على الريق ينحف يجب العلم أن الليمون يضم العناصر الآتية:

حمض الفوليك. فيتامين ج. البوتاسيوم. فيتامين بـ1. أو فيتامين بـ2. فيتامين بـ5. نسبة عالية من الطاقة. القليل من السعرات الحرارية.

وبالتالي فأن الليمون بما يحتوي من عناصر يعمل على تفتيت دهون الجسم. ويعطي قوام مثالي عند تناول كوب من الماء مضاف إليه عصير ليمون بشرط عدم إضافة السكر فيعمل على الشعور بالشبع وفقدان الشهية تقليل كمية الطعام على مدار اليوم. تلك هي فوائد الليمون مع الماء على الريق للتخسيس