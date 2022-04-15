ذهبية بقوام مثالي.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة الاصلية زي زمان لطعم لا يقاوم

طريقة عمل الكنافة بالقشطة من وصفات الحلويات الشرقية التي تشتهر بها بعض المدن العربية مثل مدينة نابلس، وفي هذا المقال سوف نقدمها لك بمكونات بسيطة واقتصادية توفر عليك الكثير من المال المدفوع عند شرائها جاهزة، وعندما تقومين باستخدام القشدة في حشو الكنافة بها سوف تستمتعين بمذاقها اللذيذ، كما تستطيعين وضع مقدار من المكسرات أو الفاكهة عليها لتعزيز طعمها وشكلها الرائع.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة

تشتهر موائد رمضان بالحلويات الشرقية، ومن أشهر الحلويات الشرقة الكنافة بالقشطة، حيث انه هناك بعض الخطوات البسيطة التي يتم على أساس تحضير الكنافة بالقشطة في أقل وقت ممكن.

مقادير الكنافة بالقشطة

½ كيلو من الكنافة.

ومقدار½ كوب من السكر الناعم.

2 كوب من اللبن.

3 ملاعق كبيرة نشا.

علبة قشطة.

2 ملعقة كبيرة من الكريمة البودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

مقادير شربات الكنافة

3 أكواب سكر

¼ 1 كوب ماء

½ ثمرة ليمون

ملعقة صغيرة من الفانيليا

وملعقة كبيرة عسل

ملعقة كبيرة سمن سائل

طريقة الكنافة بالقشطة سهلة

أولا جهزي القشدة من خلال تذويب النشا في مقدار من اللبن والكريمة البودر والفانيليا.

بعد ذلك ضعي هذا المزيج على اللبن وهو دافيء، وقلبيه على النار باستمرار حتى يصبح ثقيلًا.

ثم ارفعي هذا الخليط من على النار وضعي عليه القشدة مع تقليبها باستمرار، ثم اتركيه ليبرد قليلًا.

بعد ذلك جهزي بعد ذلك الشربات الذي سوف تسكبينه على الكنافة بالقشطة، وذلك بمزج السكر بالماء في إناء على درجة حرارة عالية حتى تغلي.

ثم ضعي عليه ملعقة من العسل ومقدار الفانيليا وقطرات قليلة من عصير الليمون.

بعد ذلك اتركي شربات الكنافة يغلي لمدة 8 دقائق فقط، وفي أثناء ذلك أدهني صينية الفرن بثلاث ملاعق سمن.

ثم أفردي نصف مقدار الكنافة بالصينية مع الضغط عليها بشكل جيد، ووزعي السمن عليها أيضًا.

بعد ذلك ضعي القشدة فوق الكنافة مع توزيعها جيدًا، واتركي الجوانب بدون حشو.

ثم أفردي النصف الآخر من الكنافة واضغطي عليها برفق، ووزعي مقدار السمن المتبقي على سطحها.

بعد ذلك أخبزي صينية الكنافة بالقشطة بالفرن الساخن والمجهز على 200 درجة مئوية حتى تصبح أطرافها ذهبية اللون.

ثم اسكبي مقدار الشربات البارد على وجهها بمجرد خروجها من الفرن، واتركيها مكشوفة

بعد ذلك غطيها بعدما تبرد وقدميها.

وفي النهاية نتمنى أن تكون طريقة عمل الكنافة بالقشطة قد نالت إعجابك بما قدمناه لك من مكونات وخطوات بسيطة تتطلب منك فقط اتباعها بشكل صحيح للحصول على أفضل النتائج.