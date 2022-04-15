نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخلصي من السواد نهائياً.. خلطة تبييض اليدين بياض الثلج بفاعلية لبياض ناصع مثل الحليب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن خلطة تبييض اليدين بياض الثلج خاصة الفتيات المقبلين على الزواج الذين يريدون التخلص من الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس عند التعرض إليها بشكل يومي عند الذهاب إلى العمل أو الجامعة، وأيضًا السيدات الذين يقومون بتنظيف الأواني بشكل يومي وتعرض اليدين إلى المواد الكيماوية الضارة بدون ارتداء القفازات.

خلطة تبييض اليدين بياض الثلج

يكثر بحث النساء حول خلطات تبيض اليدين مع دخول فصل الصيف، حيث يرغبن في التخلص من تصبغ الجلد الناتج من الشمس والواقة وغيرها، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح أفضل الخلطات التي تعمل على تبييض اليدين بشكل كبير ومنها:

وصفة اللبن والخيار

يعمل اللبن على تفتيح اليدين بشكل كبير لأنه ملئ بالفيتامينات ويساعده على ذلك الخيار أيضًا ويتم استخدام الوصفة كالآتي:

المكونات:

نصف حبة من الخيار.

ونصف كوب من اللبن.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التطبيق:

أولا توضع جميع المكونات مع بعضها في الخلاط الكهربائي، حتى تتداخل مع بعضها جيدًا.

بعد ذلك نغسل اليدين جيدًا من أثر الكريمات والأتربة والاتساخات.

ثم نضع الخليط على اليدين ونتركه مدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يجف تمامًا.

بعد ذلك تغسل اليدين بالماء والغسول الخاص بها جيدًا للتخلص من الخليط.

ثم تكرر هذه الخلطة بشكل مستمر مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

بالتالي بعد مرور أسبوع سوف تجدين نتيجة مذهلة في تغيير لون اليدين.

خلطة زيت اللوز الحلو والعسل والليمون

تحتوي هذه الخلطة على عدة مكونات أساسية كل منهم له دور كبير في تفتيح اليدين بشكل كبير ويتم تحضيرها كالآتي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

وملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

وملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التطبيق:

أولا توضع جميع المكونات مع بعضها ويتم تقليبها جيدًا حتى تتجانس مع بعضها.

بعد ذلك يوضع الخليط على اليدين وتوزيعه جيدًا بحركات دائرية ويترك فترة لا تقل عن ساعة كاملة.

ثم يتم غسل اليدين جيدًا للتخلص من الخليط بشكل تام.

بعد ذلك الاستمرار على استخدام الوصفة يعطي نتائج رائعة.

في نهاية مقال خلطة تبييض اليدين بياض الثلج ذكرنا أهم الخلطات الطبيعية التي تعمل على التخلص من الاسمرار وتبييض اليدين بشكل كبير وذكرنا مكونات كل منهم والخطوات المتبعة في طريقة التحضير وطريقة التطبيق على اليدين أيضًا.