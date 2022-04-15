أنجح طريقة عمل بسكويت العيد بالبرتقال قوام هش وخفيف ونكهة لذيذة أحلى من الجاهز

بسكويت العيد من أكثر الحلويات التى يتسائل عنها الأطفال والكبار، فهو من الأطباق الرئيسية التى يفضل الكثير تناولها خاصة بجانب المشروبات الساخنة أو الباردة، كما يمكن تناوله فى الصباح بدلاً من وجبة الفطار، فهو غني بعناصر مفيدة تعطى الجسم الطاقة المطلوبة، ولكن يفضل الكثير البسكويت بالبرتقال، حيث يكون ذات مذاق رائع ومميز، كما أنه يكون بلون برتقالى رائع وبرائحة البرتقال، حيث يتم عمله من خلال إضافة عصير البرتقال إلى العجينة، كما أن عصير البرتقال مفيد ويمد الجسم بفيتامين سي الذى يقوى المناعة، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل بسكويت العيد بالبرتقال فى المنزل.

مكونات عمل بسكويت العيد بالبرتقال

لم يتبقى سوى القليل على عيد الفطر المبارك، حيث أصبحت جميع الأمهات تبحث عن طرق تحضير حلويات العيد المكونة من البسكويت والبيتي فور والغريبة والكعك وغيرها من الحلويات الشهية التى يطلبها الكثير، وتفضل الأمهات تحضير تلك الحلويات فى المنزل حفاظاً على صحة أولادها نتيجة انتشار فيروس كورونا، وأكثر الحلويات التى يطلبها أفراد الأسرة هو البسكويت بالبرتقال، ونحتاج إلى المقادير التالية لتحضيره داخل المنزل مثل المحلات.

نحتاج إلى كيلو من الدقيق الأبيض.

ست بيضات.

زبدة كوب ونصف.

كوبين من السكر البودرة.

فانيليا سائلة.

ملعقة نشادر صغيرة.

كوب من عصير البرتقال.

طريقة تحضير البسكويت بالبرتقال

بسكويت البرتقال يتميز بطعم لذيذ ورائحة رائعة، ويمكن تحضيره وتناوله فى الأعياد والمناسبات وغيرها، فهو مفيد للجسم وخفيف بالنسبة لمحبي الحلويات الشرقية، ولتحضيره فى المنزل مثل المحلات لابد من إتباع الخطوات التالية.