نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبغ الشعر لونين لون أساسي ولون أفتح لعمل الخصل فوق اللون الأساسي بالبيت في المقال التالي
تفضل الكثير من السيدات على أن تغير مظهرها الخارجي من الحين للأخر لتكسر شعور الملل ومن أكثر الأمور التي تهتم بها الكثير من السيدات هي شعرها وترغب في تغير لون شعرها واستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم كيفية صبغ الشعر لونين.
كيفية صبغ الشعر لونين
إليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع في صبغ الشعر لونين لون أساسي ولون لعمل الخصل الفاتحة فوق اللون الاساسي وفيما يلي طريقة صبغ الشعر لونين.
طريقة صبغ الشعر لونين
- يتم تجهيز الشعر قبل أن يتم وضع الصبغة على الشعر فيتم غسل الشعر جيدًا بالمياه والشامبو دون أن يتم استخدام البلسم وذلك لعدم جعل الشعر رطب ليمسك فيه اللون بسهولة.
- بعد ذلك يتم تجهيز مكان للصبغة من خلال تغطية كافة الأشياء التي قد تضر الجسم ويفضل الابتعاد عن أثاث المنزل وأماكن الملابس كما يفضل أن يتم ارتداء ملابس قديمة.
- القيام بدهن منطقة الأذن وجبهة الرأس واليدين وأطراف الوجه بنوع ثقيل من الكريمات ليكون من السهل تنظيفها من آثار الصبغة بشكل نهائي.
- بعد ذلك يتم تمشيط الشعر والتأكد من تخلص الشعر من أي عقد أو تشابك.
- يتم تقسيم الشعر إلى أربعة أقسام والقسم العلوي ويحتوي على شعر الغرة ومقدمة الرأس والقسم الأوسط ويبدأ من فوق الأذنين والقسم الأوسط وهو من منتصف الأذنين والقسم الأخير من اسفل شحمة الأذن.
- بعد ذلك يتم تفتيح لون الشعر من خلال تحضير الخليط بالطريقة المكتوبة على عبوة الصبغة.
- يتم الحصول على مجموعة من أوراق الألومنيوم ويكون عددهم 15 ورقة.
- القيام بتجزئة الجزء الأول إلى ثلاثة خصلات ثم يتم تمشيطهم بصورة معكوسة من أجل أن تتغلغل الصبغة فيها وبالتالي يتم الحصول على تموجات ويتم الانتقال من اللون الغامق للشعر وحتى اللون الفاتح.
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