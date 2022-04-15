3 علاجات منزلية قوية لنمو الشعر

لو بتدوري على طرق لنمو الشعر وتكثيفه بشكل طبيعي ، النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 3 علاجات منزلية لنمو الشعر بشكل فعال ، باستخدام مكونات طبيعية موجودة في مطبخك. علاجات منزلية لنمو الشعر: 1- ماسك زيت الزيتون وصفار البيض: المكونات: 1 صفار بيضة. 2 معلقة كبيرة زيت زيتون. ½ معلقة صغيرة عصير ليمون. طريقة التحضير والاستخدام: في طبق اخلطي كل المكونات مع بعض ، ووزعي الخليط على جذور الشعر ، ودلكي فروة راسك لمدة 5 دقايق وسيبيه على الشعر لمدة 45 دقيقة كمان ، بعدها اغسليه بالماية الدافية والشامبو. 2- ماسك دقيق الذرة: المكونات: 1 كوباية دقيق ذرة. طريقة التحضير والاستخدام: حطي دقيق الذرة الجاف على فروة راسك ودلكيه كويس ، وبعدها نفضيه من شعرك كويس واتخلصي منه بالكامل ، وسيبي شعرك من غير غسيل طول الليل ، تاني يوم كرري نفس العملية وسيبيه لمدة 20 – 30 دقيقة ، بعدها اغسليه بالشامبو. 3- ماسك الثوم: المكونات: 3 فصوص ثوم. 3 معالق كبيرة عسل. 1 معلقة كبيرة زيت خروع. 5 معالق كبيرة زيت زيتون. 3 صفار بيض. طريقة التحضير والاستخدام: في طبق اخلطي كل المكونات مع بعض ، وزعي الخليط على شعرك ودلكيه لمدة 5 دقايق ، وغطيه بطاقية الشاور او كيس بلاستيك لمدة ساعة ، بعدها اغسليه بالماية الدافية والشامبو. 7 نصايح هتخلي شعرك ينمو بشكل اقوى

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