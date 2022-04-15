رمضان هو شهر الحلويات بامتياز، ولأننا دايماً بعد أول أسوع بنزهق من الكنافة والقطايف والحلويات الشرقية بأنواعها، هنحاول اننا نقدم لك من خلال بنات حوا أصناف حلو تكون جديدة وفي نفس الوقت سهله عليكي تعمليها في خطوات بسيطة من غير وقت ومجهود كتير، اعرفي معانا في المقال ده بخطوات ومكونات بسيطة.. اعرفي ازاي تعملي كوكيز الترافل الحلوة

بخطوات ومكونات بسيطة.. اعرفي ازاي تعملي كوكيز الترافل الحلوة

المكونات اللي هتحتاجيها:

36 قطعة كوكيز شوكولاته ساندوتش “حوالي علبة كبيرة من اي بسكويت ساندوتش زي أويو مثلا”

حوالي ربع كيلو كريم تشيز في درجة حرارة الغرفة “أو أي جبنة ناعمة تحبيها في درجة حرارة الغرفة”

حولي 350 جرام شوكولاتة بيضا سايحة.

طريقة التحضير:

في الخلاط اضربي البسكوت كله كويس اوي لحد ما يتطحن، بعد كده هاتي بولة او طبق عميق وحطي البسكويت المطحون وعليه كل كمية الجبنة الكريمي وقلبيهم كويس اوي لحد ما يكونوا خليط متجانس شبه العجينة، وغطيهم بسترتش شفاف بتاع الاكل وخليهم في التلاجة على الاقل لمدة ساعة، مش أقل من كده.

بعد مرور الوقت اللي قلنا عليه، طلعي عجينة البسكويت من التلاجة، وقسميه أجزاء، وابدأي خدي منه وشكلي على شكل كرات صغيرة أو بالحجم اللي تحبيه، بس كل ما كانت صغيرة على قد bites كده كل ما كانت ألطف وعملت معاكي كمية أكبر.

بعد كده ابدأي اغمسي الكرات في الشوكولاتة البيضا السايحة، وحطيها عل شبكة المطبخ تصفي الزيادات وتنشف تمامان بعد تمام الجفاف ممكن تزنيها من فوق بخطوط من الشوكلاتة البنية او وهي طرية لسه ممكن ترتشي عليها من فتات البسكويت اللي شلناها على جنب او ترشي عليها جوزهند او شوكولاته ملونة، وبالهنا والشفا.