وصفة العُمر لتطويل وتكثيف الشعر من المنزل بشكل طبيعي تماماً ودون آثار جانبية، نقدم لكم اليوم وصفات طبيعية مفعولها مضمون وتأثيرها حقيقي في إطالة الشعر، حيث تحقق لك نتائج مُرضية جداً من بداية الاستعمال ولا تُسبب لشعرك أي أضرار. تعتمد خلطاتنا اليوم على مسحوق القهوة فهي تزيد من كثافة الشعر وتقوي بصيلاته، كما أنها تساعد على تطويل الشعر وتحفز البصيلات على النمو بفاعلية مدهشة؛ وذلك لأنها تحتوي على مادة الكافيين التي تغذي الشعر وتمنحه مظهر رائع وكثافة عالية.

تطويل وتكثيف الشعر من المنزل

مكونات الوصفة الأولى:

2 ملعقة كبيرة من القهوة.

كوب من الماء.

في قدر مخصص للطبخ نضف مقدار القهوة والماء ثم نحرك المكونين جيداً وبعد ذلك نضع القدر على الموقد لمدة 15 دقيقة، وبعد غليان الخليط نقوم بترشيحه بإستخدام مصفاة ثم نسكب محلول القهوة المغلية في زجاجة رذاذ، ثم ضعي هذا المحلول على شعرك من الجذور وحتى الأطراف ثم دلكي فروة رأسك لمدة دقيقتين، وبعد ذلك اتركيه على شعرك لمدة ساعة أو ساعتين ثم اغسلي شعرك بالشامبو ويمكنك تركه على شعرك دون غسله، فهذه الوصفة تترك رائحة رائعة على الشعر وكرري هذه الوصفة كل يوم على شعرك وستحصلين على نتيجة رائعة من الأسبوع الأول.

زيادة طول الشعر طبيعياً

مكونات الوصفة الثانية:

2 ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من إكليل الجبل المجفف.

ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل المطحون.

كوب صغير من زيت الزيتون البكر.

في قدر مناسب نضف القهوة واكليل الجبل مع إضافة مسحوق القرنفل المطحون وزيت الزيتون، ثم نمزج المكونات جيداً وبعد ذلك نضع القدر على الموقد على نار هادئة لمدة 10 دقائق، وبعد تسخين المكونات نقوم بتصفية المزيج بإستخدام مصفاة حتى نستخرج الزيت فقط، ثم نقوم بتخزين هذا الزيت في جرة زجاجية ويمكنك الاحتفاظ بها لفترة طويلة في مكاف جاف، طبقي هذا الزيت على شعرك طبقيه من فروة الرأس إلى أطراف الشعر ثم دلكي فروة رأسك لمدة دقيقتين، وبعد ذلك غطي شعرك بقبعة استحمام أو بغلاف بلاستيكي واتركي الزيت على شعرك لمدة ساعة أو ساعتين، وبعد ذلك اغسلي شعرك بالشامبو وكرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع وستحصلين على زيادة كبيرة في طول الشعر من الأسبوع الأول من الاستخدام.