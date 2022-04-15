نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا وكريم ميبو السحري: لتبييض البشرة فوري قنبلة تفتيح رهيب تزيل سواد سنين2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا وكريم ميبو السحري, يعتبر كنز رباني في تبييض البشرة وتفتيح البشرة من اول استخدام, حيث يقضي الخليط الخرافي علي التجاعيد ايضا من اول استخدام للخليط الرهيب التي سوف يساعدكم في الحصول علي بشرة مثالية وخالية من اي عيوب في اقل وقت ممكن, حيث يعد من افضل الكريمات التي تعمل علي الفتيح الفوري دون أي أضرار جانبية تسبب لكم مشاكل بالبشرة, وتعتبر البشرة مصدر جمال لكل الفتيات والسيدات, والان سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل النشا وكريم ميبو السحري لتفتيح البشرة من اول استخدام ونتائج فورية2022.

مكونات عمل النشا وكريم ميبو السحري لتفتيح وتبييض البشرة من اول استخدام فوري للخليط

سوف نقدم لكم المكونات المستخدمة في عمل هذا الكنز الخرافي في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة دون تعب ولا تكلفة وهي كالاتي:-

معلقة من كريم ميبو.

ثلاث معالق من النشا.

معلقتين من زيت الورد.

معلقة كبيرة من الزبادي.

معلقة من زبت اللوز الحلو.

ثلاث معالق كبيرة من ماء الورد.

معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي أبسط طريقة لتحضير الماسك الرهيبة علي البشرة بكل سهولة وبطريقة سهلة جدا وخطوات بسيطة ونتائج مبهرة وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار إناء ونضع بداخلة النشا وزيت الورد ثم نقلبهم جيدا.ثم نضيف الزبادي وزيت اللوز وكريم نيفيا ونخلطهم جيدا حتي يتجانس الزبادي مع المكونات. ثم ننزل بالماء بتدريج مع التقليب المستمر للخليط حتي تتجانس جميع المكونات مع بعضهم البعض. نضيف عصير الليمون اختياري ونقلب الخليط حتي يصبح لدينا خليط كريمي متجانس للغاية.

طريقة الاستعمال

نقدم لكم ابسط طريقة لاستخدام الماسك الذي يساعد علي تفتيح وتبيض البشرة ويعمل علي إزالة التجاعيد بكل سهولة في اقل وقت وهي كالاتي:-