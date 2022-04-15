طريقة عمل المعمول السعودي بالتمر دايب ولذيذ مثل المحلات تماماً

المعمول السعودي بالتمر، يعد من أطيب وأشهى الحلويات التي يمكنك تقديمها في الأعياد، حيث يتمتع التمر بالكثير من الفوائد الغذائية للجسم، والمعمول السعودي يتميز بمذاقه الرائع وحشواته المختلفة من التمر والمكسرات، هي حلوى سعودية تتسم بالمذاق الشهي واللذيذ، يحضر بعدة طرق وحشوات مختلفة، كما يحضر بأبسط الطرق وأقل المكونات، تفننت ربه المنزل في تحضيره منزلياً وأصبحت تقدمه مثل الجاهز، وفي هذا المقال تعرفي على طريقة عمله في المنزل بكل سهولة مثل الجاهز واستغني عن شرائه من الخارج.

المعمول السعودي بالتمر

يعد المعمول السعودي من أبسط وأسهل الحلويات الشرقية ذات المذاق الغني والرائع، يمكنكِ تحضيره في المنزل من خلال إتباع هذه الخطوات بكل سهولة دون بذل مجهود.

المكونات:

كوبان وربع دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشه صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة هيل ناعم.

نصف كوب سكر ناعم بودرة.

مقدار نصف كوب زبدة لينة.

ربع كوب سمن.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

طريقة التحضير:

أولاً قومي بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية، وثبتي الرف الأوسط، ومن ثم احضري صواني قصيرة الحواف لتسوية المعمول بها.

احضري وعاء كبير وضعي به كمية الدقيق، والبيكنج بودر، ورشة الملح، والهيل والسكر، وقومي بخلط وتقليب جميع المكونات معاً حتى التجانس.

بعد ذلك أضيفي الزبدة و السمن بالتدريج مع التقليب حتى يتكون لديكِ خليط يشبه فتات الخبز.

أضيفي البيضة والفانيليا إلى الخليط ومن ثم اعجني حتى يصبح لديكِ عجينة متماسكة بعض الشيء، وبعد ذلك اعجني جيداً 4-5 مرات حتى تتماسك.

قومي بتشكيل العجينة إلى كرات متساوية وقومي بفردها وضعي معجون التمر بداخل العجينة ومن ثم غلقها على شكل كرة.

ضعي الكرة في قالب التشكيل واضغطي عليها حتى تحصلي على شكل القالب، ضعي المعمول في الصواني ولكن احرصي على ترك مسافات.

اخبزيه لمدة 20-25 دقيقة أو إلى أن يصبح المعمول ذهبي اللون، ثم اتركيه يبرد وقومي بتقديمه.

وأخيراً نكون قد تعرفنا على طريقة تحضير المعمول السعودي بالتمر في المنزل، فاحرصي على تقديمه لعائلتك خلال عيد الفطر المبارك بدلاً من شرائه جاهزاً من المحلات.