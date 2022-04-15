نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفراخ المشوية بتتبيلة الزبادي والبهارات السرية بطعم المحلات الأصلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتبيلة الفراخ المشوية من أكثر التتبيلة التي يتم البحث عنها لأن الدجاج المشوي له أكثر من طريقة لعمل التتبيلة منها بالطحينة أو بمعجون الطماطم والثوم والعديد والكثير من النكهات المختلفة، ولكن اليوم من خلال السطور التالية سنقدم لكم طريقة تتبيل الفراخ المشوية بأكثر من وصفة، كما سنوضح المكونات بالتفصيل تابعونا الآن.

حيث يعد الدجاج المشوي من أفضل أنواع الوجبات الخفيفة التي تحتوي على سعرات حرارية ضعيفة ويمكن تناول الدجاح المشوي أثناء أتباع الوجبات الصحية الخاصة بالرجيم، وعندما يتم عمل الخلطة الخاصة بالفراخ المشوية يجب تجنب الزبدة والسمن في عمل التتبيلة ويتم استبدالها بزيت الزيتون الصحي أو زيت الذرة، ويجب تناول السلطات بجوار الدجاج المشوي.

الوصفة الأولى تتبيل الفراخ بالزبادي:

الفراخ المشوية يمكن أن يتم تتبيلها بالزبادي والبهارات الخاصة بالدجاج المشوي سنوضح المكونات الآن:

مكونات تتبيل الدجاج المشوي بالزبادي:

كوب زبادي طازج.

بهارات دجاج مشوي.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

ثمرة طماطم مبشورة.

بصلة واحدة مبشورة.

ربع ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

ملعقة زيت زيتون كبيرة.

كيلو من صدور الدجاج المخلي.

طريقة تحضير تتبيل الدجاج المشوي بالخطوات:

يتم وضع الدجاج في بولة عميقة ويتم غسلها جيدا بالماء والخل، وبعد ذلك يتم نقعها في الماء والخل لمدة ساعة على الأقل. قومي ببشر الطماطم وبشر البصل واتركيهم جانبا. الخطوة التالية حضري بولة أخرى وضعي بها الزبادي والمكونات السابقة ويتم خلطهم جيدا مع البهارات جميعها حتى يتم المزج تماما. صفي الماء من على الدجاج وضعيها في خليط الزبادي واتركيه بالثلاجة لمدة ساعتين. حضري الفرن والصينية الخاصة بالشوي أو أي صينية غير قابلة الالتصاق وضعي بها الدجاج واتركيها بالفرن حتى تنضج جيدا.

مكونات تتبيل الفراخ بالثوم:

ملعقة كبيرة ثوم مبشور.

ملعقة من معجون الطماطم.

بهارات دجاج.

دجاجة كاملة أو مقطعة.

2 ملعقة زيت زيتون.

ملح، فلفل أسود.

نصف كوب حليب.

طريقة تحضير الدجاج المشوي:

قومي في الأول بنقع وغسل الفراخ بالماء والخل. بعدها حضري بولة عميقة وضعي الحيب ومعجون الطماطم والثوم المبشور وباقي المكونات واخلطيهم جيدا. بعدها ضعي الدجاج في التتبيلة لمدة ساعة أو أكثر ثم ضعيها بالفرن حتى تنضج جيدا.

تحضير الدجاج المشوي بتتبيلة البصل:

يتم تحضير التتبيلة الخاصة بالدجاج بالبصل المفروم والطماطم مع التوابل وسنوضح طريقة التحضير بالخطوات.

مكونات تتبيلة الدجاج المشوي بمفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة.

ثمرة من الطماطم مبشورة.

ملعقة ثوم مبشورة.

ملح، فلفل أسود، بهارات فراخ مشوية.

ملعقة من زيت الزيتون.

رشة من الزنجبيل الناعم على حسب الرغبة.

تحضيرالدجاج المشوي بالطحينة:

المكونات سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت ولا تستغرق مجهود، لذا سنوضح في السطور القادمة المكونات والمقادير وخطوات التحضير.

مكونات تتبيل الدجاج المشوي بالطحينة:

أربعة ملاعق من الطحينة الخام.

نصف كوب حليب الدسم.

ملح وتوابل دجاج مشوي، فلفل أسود، رشة زنجبيل.

ملعقة ليمون عصير.

ملعقة خردل.

ملعقة صويا صوص.

طريقة تحضير تتبيلة الدجاج المشوي الطحينة:

قومي في الأول بنقع وغسل الدجاج بالماء والخل. بعدها حضري بولة عميقة وضعي الحليب والطحينة والخردل والصويا وباقي المكونات واخلطيهم جيدا. بعدها ضعي الدجاج في التتبيلة وبالسكين قومي بعمل شقوق بها حتى تنضج جيدا، ويتم تركها في الثلاجة لمدة ساعة أو أكثر ثم ضعيها بالفرن حتى تنضج جيدا.

تحضير سلطة التومية بجوار الدجاج المشوي:

تعتبر سلطة التومية بجوار الدجاج المشوي من أفضل أنواع المقبلات التي يمكن تقديمها على السفرة كفاتح للشهية، لذا سنوضح طريقة تحضيرها بالخطوات والمكونات مظبوطة.

مكونات تحضير سلطة التومية:

2 ملعقة من النشا. كوب حليب كبير. ملح، خل، عصير ليمون. نصف كوب زيت ذرة. ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

طريقة تحضير سلطة التومية بالخطوات:

حضري كوب الحليب وضيفي به النشا ثم قلبيهم جيدا حتى يتم ذوبان النشا بالحليب بشكل جيد. قومي بتحضير إناء عميق وضيفي به الحليب بالنشا المذاب مسبقا، وضعيهم على نار هادئة. يتم التقليب جيدا حتى يصبح ملمسه مثل المهلبيةواتركيه حتى يبرد تماما. حضري الخلاط الكهربائي وضيفي به المهلبية وكوب حليب والمكونات المتبقية. الخطوة الأخيرة اخلطي كل المكونات السابقة سويا لمدة عشرة دقائق حتى يصبح ملمسها ناعم ويتم تجهيز سلطة التومية بجوار الدجاج المشوي.

تتبيلة الدجاج المشوية بالحليب والثوم:

تعد تلك الطريقة لذيذة وشهية كل ما عليكم تحضير المقادير بكل سهولة في السطور القليلة القادمة سوف نوضح لكم المقادير وطريقة التحضير بالتفصيل.

مقادير تتبيلة الدجاج المشوية: