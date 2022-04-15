نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوربة الحريرة المغربية الأصلية بأسهل طريقة والطعم روعة في المقال التالي

تعتبر شوربة الحريرة المغربية من الأطباق المميزة في المطبخ المغربي وانتشرت بكثره في جميع دول العالم العربي، وهي من الأكلات المغذية التي تحتوي على مكونات مفيدة لصحة الجسم مثل الحمص والعدس واللحم، كما تحتوي على أنواع مختلفة من التوابل تعطي لها طعم ومذاق طيب، وتعد من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبمكونات غير مكلفة ولا تحتاج وقت طويل لتحضيرها، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل شوربة الحريرة المغربية الأصلية بطعم روعة. مكونات شوربة الحريرة

ملعقة كبيرة من السمنة البلدي.

بصلة متوسطة مفرومة خشن.

ربع كوب من الشعرية.

2 ثمرة طماطم مبشورة.

3 ملاعق صغيرة من صلصة الطماطم.

3 ملاعق كبيرة من الكرفس المفروم.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

3 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

ربع كيلو من اللحم الضاني مقطع قطع صغيرة.

3 ملاعق من الكزبرة الخضراء المفرومة.

نصف كوب من العدس أبو جبة منقوع.

نصف كوب من الحمص منقوع.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير في حلة على النار نضع ملعقة كبيرة من السمن وبصلة متوسطة مفرومة مع التقليب، ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من الكرفس ونقلب جيداً لمدة دقيقتين. ثم نضيف ربع كيلو من اللحم الضاني ونقلب جيداً حتى يتغير لونه ثم نضيف الطماطم المبشورة وثلاث ملاعق صغيرة من صلصة الطماطم. ثم نضيف الكركم والكزبرة الجافة والزنجبيل ولترين من الماء الساخن. نضيف الحمص والعدس المنقوع ونغطي المكونات وتترك لتغلي على نار متوسطة ثم نزود ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وربع كوب من الشعرية مع التقليب. ثم نذوب ملعقتين كبيرتين من الدقيق في نصف كوب من الماء ثم نضيف الخليط على الشوربة ونقلب جيداً حتى تمتزج المكونات تماماً. نترك الشوربة تغلي على النار حتى نحصل على قوام ثقيل، ثم توضع الشوربة في طبق التقديم وتقدم بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة شوربة الحريرة المغربية الأصلية بأسهل طريقة والطعم روعة - ثقفني

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