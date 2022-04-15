وصفات طبيعية لتبييض الأسنان في الحال سنانك هتبقا بيضة بياض الثلج

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وصفات طبيعية لتبييض الأسنان في المنزل يعتبر تبييض الأسنان من أكثر الأمور التي يهتم بها الجميع لأنها تدل على نظافة الإنسان من الداخل والخارج والعناية بالأسنان تعطي مظهر جميل للبشرة وعند الابتسام وبالتالي يوجد العديد من الأشخاص يذهبون إلى طبيب الأسنان لتنظيف الأسنان وتبيضها ولكن بعض الأشخاص يحبون استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة بشكل آمن وبدون أي تكلفة، لهذا سوف نوضح لكم أفضل الوصفات الطبيعية لتبييض الأسنان. وصفات طبيعية لتبييض الأسنان تبييض الأسنان بصودا الخبز يتم تجهيز ملعقة من صودا الخبز وملعقة من أكسيد الهيدروجين.

ثم تقلب المكونات ثم أضافة ثلاث قطرات من بيروكسيد الهيدروجين.

بعد ذلك تقلب المكونات مع بعضها حتى تصبح عجينة متجانسة ويتم تجهيز فرشاة الأسنان والبدء بتنظيف الأسنان.

يتم تصنيعها هذه الطريقة مرة واحدة في الأسبوع لتجنب حدوث أضرار عند تكرارها أكثر من مرة في الأسبوع. تبييض الأسنان بعجينة الفراولة الفراولة تحتوي على بعض الأحماض التي تساعد على تفتيح وتبييض الأسنان بشكل آمن.

يتم تجهيز اثنين حبة من الفراولة وهرسها جيداً وإضافة ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

بعد ذلك تقلب المكونات مع بعضها ثم يتم تنظيف الأسنان لمدة خمس دقائق وشطفها بالماء و يتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع. قشر الموز لتبييض الأسنان يساعد قشر الموز على تبييض الأسنان خاصة عند استخدام قشرة الموز من الداخل لأنه يحتوي على العديد من العناصر التي تساعد على تبييض الأسنان.

على تبييض الأسنان خاصة عند استخدام قشرة الموز من الداخل لأنه يحتوي على العديد من العناصر التي تساعد على تبييض الأسنان. حيث يتم تجهيز حبة من قشور الموز والبدء بتدليك الأسنان وتنظيفها ويتم تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً. تبييض الأسنان بخل التفاح يتم تجهيز ملعقة من خل التفاح وإضافة عليها وربع من الماء ويخلط مع معجون الأسنان والبدء بتنظيف الأسنان كالمعتاد.

التفاح وإضافة عليها وربع من الماء ويخلط مع معجون الأسنان والبدء بتنظيف الأسنان كالمعتاد. بعد ذلك يتم شطف الفم بالماء جيدا وتكرر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعياً . وصفات طبيعية للأسنان بزيت جوز الهند يتم وضع قليل من زيت جوز الهند على فرشاة الأسنان والبدء بتنظيفها ثم شطفها بالماء جيداً.

يتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. عمر شويل - جدة وصفات طبيعية لتبييض الأسنان في الحال سنانك هتبقا بيضة بياض الثلج - ثقفني

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