طريقة عمل شوربة الكابوريا بسهولة وطعم ولا أروع

طريقة عمل شوربة الكابوريا من الوصفات التي يكثر عليها البحث تزامنًا مع شهر رمضان الكريم، حيث أنها من الأطباق البحرية ذات المذاق الشهي التي تضفي طابع مميز على السفرة الرمضانية، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني الوصفة بالمقادير والخطوات.

طريقة عمل شوربة الكابوريا

يستغرق تحضير هذه الوصفة حوالي نصف ساعة ليس إلا، وهي من أفضل أنواع الحساء التي يمكن إعدادها وتقديمها على مائدة الإفطار، وفيما يلي المكونات والخطوات:-

مقادير الوصفة

الالتزام بمقادير الوصفة من أهم سُبل نجاحها، مع العلم أن المقادير التي سيتم ذكرها لاحقًا تكفي حوالي أربعة أشخاص، وتتمثل فيما يلي:-

عدد 2 كابوريا ذات حجم متوسط.

نصف كوب من الأرز المصري.

حبة واحدة من البصل المفروم.

خمس أكواب من الشوربة.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

كوبان من الطماطم مقطعة مكعبات.

ملعقتان من الزيت النباتي.

ثمرة واحدة من الجزر المبشور.

ورق لورى.

ملعقتان من الكرفس المفروم.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

ربع ملعقة صغيرة من الشطة.

نصف ملعقة فلفل أسود.

ملح طعام حسب الرغبة.

طريقة الإعداد

يتم تحضير الوصفة من خلال بعض الخطوات السهلة والتي تتلخص فيما يلي:-

أولاً، يتم وضع الزيت والزبدة في وعاء على النار. ثم يتم إضافة الجزر المبشور، البصل المفروم، والكرفس مع التقليب جيدًا. من ثم يتم تكسير الكابوريا بعد غسلها وتنظيفها جيدًا وتُضاف إلى البصل والجزر. بعد ذلك يتم إضافة الصلصة ومكعبات الطماطم. بعدها يتم إضافة التوابل التي تشمل الملح، الفلفل الأسود، وقليل من الشطة. ثم إضافة ورق اللورى مع التقليب جيدًا. بعدها يتم إضافة الشوربة والأرز المصري المغسول ومصفى جيدًا من الماء. يُترك الخليط على نار متوسطة حتى الغليان، ثم يتم تهدئة النار وتركه لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى ينضج. من ثم يتم التخلص من عظام الكابوريا. وأخيرًا يتم سكب الشوربة ساخنة في أطباق التقديم. يمكن إضافة القليل من عصير الليمون عند تناولها، وبالهنا والصحة.

بذلك نكون انتهينا من تقديم طريقة عمل شوربة الكابوريا اللذيذة بالمقادير والخطوات والتي يمكن تقديمها على السفرة الرمضانية وفي العزائم.