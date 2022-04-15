أقوي كولاجين طبيعي صابونة لبان الذكر العجيبة للقضاء على التجاعيد وتفتيح البشرة

تعتبر صابونة لبان الذكر ، من أروع مستحضرات التجميل التي تعمل على تغذية البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع، وتجدد خلايا البشرة التالفة وتعيد إصلاحها من جديد، كما تساعد على تبييض البشرة وتوريدها وإزالة الخطوط الرفيعة التي تجعل مظهر الوجه مشوه، وهى رائعة في تفتيح المناطق الداكنة بالجسم، كما تحتوي على بعض المكونات البسيطة التي تجعل ملمس البشرة ناعم مثل بشرة الأطفال، كما يوجد للصابون أنواع كثيرة مثل صابونة البقدونس وهى مفيدة لصحة البشرة، وصابونة القهوة والرهيبة وهى من المستحضرات التي تعمل على شد البشرة، وصابونة البابايا وهى تمنح البشرة النعومة والترطيب، وصابونة الغار وهى من أفضل أنواع الصتابون التي تعمل على تجديد خلايا البشرة التالفة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صابونة لبان الذكر العجيبة للقضاء على التجاعيد وتفتيح البشرة في دقائق بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل صابونة لبان الذكر العجيبة

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

كوب من منقوع لبان الذكر.

ملعقة كبيرة من مطحون لبان الذكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من جل بذور الكتان.

كوب من صابون الجلسرين المبشور.

٤ ملاعق كبيرة عسل أبيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة لبان الذكر العجيبة لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به صابون الجلسرين، ثم نضيف إليه منقوع لبان الذكر ونقلب بواسطة ملعقة خشبية يذوب الصابون تماماً. نقوم بإضافة النشا، وجل بذور الكتان، ومطحون لبان الذكر للخليط ونقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها ونحصل على خليط متجانس. نضع الوعاء على نار هادئة ونقلب برفق حتى يصبح لدينا خليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونضيف إليه الزيوت الطبيعية ونقلب باستمرار حتى تمتزج المكونات تماماً. ثم نحضر قوالب الصابون وندهنها بقليل من زيت الزيتون، ثم نصب خليط الصابون داخلها ونتركها في الهواء لمدة يوم كامل حتى تجف تماماً. بعد ذلك نخرج الصابون من القالب ونتركه في الهواء الطلق حتى يجف ويتماسك جيداً. نقوم باستخدام الصابونة كل يوم على البشرة حتى نحصل على بشرة بيضاء ونضرة طول الوقت.

فوائد صابونة لبان الذكر للبشرة

توجد بعض الفوائد الجمالية الرائعة التي تحتوي عليها الصابونة وهى كالتالي:-